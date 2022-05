I sine 32 år som jæger har Bo Rasmussen prøvet lidt af hvert.

Han har spejdet efter eksotiske dyr i Tanzania, kravlet rundt med camouflagetøj i de spanske bjerge og trasket den norske natur tynd for at finde et mål at skyde efter.

Men alligevel skulle det vise sig, at den vildeste oplevelse af dem alle fandt sted et stenkast fra den 48-årige mands hjem i Veflinge på Nordfyn.

Vi skruer tiden tilbage til mandag i denne uge.

Her er Bo trukket i jagttøjet og går sig en tur i det store skovområde – svarende til omkring 60 fodboldbaner i størrelse – som hører med til hans ejendom, da han spotter en stor og gammel råbuk.

Bo gør sig klar, sigter og skyder i retning mod det store handyr, der falder til jorden.

Da han nærmer sig det døde dyr, bliver han dog mildest talt overrasket.

Normalt er det nemlig sådan, at eventuelle rålam – altså de små unger – ligger fuldkommen stille ved den døde voksenhjort.

Bo Rasmussen mødte det lille rålam, da han var på jagt nær sit eget hjem. Rålammet forvekslede Bo med sin mor og fulgte efter den voksne mand. Foto: Privatfoto

Men denne gang kommer et lille lam til syne og løber hen til Bo.

Det gnider sig op ad jægerens støvler og hopper op ad ham.

»Jeg er totalt i chok, for sådan noget sker simpelthen ikke. Jeg har jaget i 32 år og har hverken oplevet eller hørt om det,« fortæller Bo Rasmussen.

Det går hurtigt op for Bo, at det lille lam, som jægeren skyder til at være omkring ét til to døgn gammel, tror, det har fundet sin mor.

Og derfor giver det også god mening, at rålammet ikke reagerer, selvom Bo kan høre, at moderen ikke langt derfra afgiver høje lyde for at kalde på sin unge.

Bo ved, at man ikke må røre sådan et rålam, da der er risiko for, at menneskelugten vil få moderen til at frastøde ungen, så han prøver at gå væk i retning mod sit hus.

Men rålammet løber med.

Den 48-årig mand synes også, at det er en fascinerende situation, så hans kone og to børn bliver hurtigt hidkaldt til stedet for at sige hej til den lille bambi.

»Herefter prøver jeg at sige til den, at den skal gå hjem til sin mor, men det fatter den selvfølgelig ikke en skid af, så jeg prøver at tænke i andre alternativer for at få den forenet med sin mor,« siger Bo.

Derfor går han stille og roligt tilbage til det sted, hvor han fandt rålammet, og så sætter han i spurt væk.

Igen løber lammet med og vil ikke slippe Bo af syne.

I stedet forsøger han at løbe væk gennem et stort buskads, og denne gang farer rålammet vild og bliver i skoven.

Hjemme i sit hus reflekterer Bo mandag aften over den surrealistiske oplevelse.

»Det er sådan noget, som jeg aldrig vil glemme. Det var dybt fascinerende, og jeg har stadig ikke helt forstået det,« siger Bo.

Og heldigvis ender historien også lykkeligt, for da den 48-årige mand tirsdag morgen går tur i skoven, spotter han hurtigt, at rålammet går rundt med sin mor.

Af samme grund vil Bo også understrege et par ting, før han bliver kritiseret for i første omgang at have skudt råbukken.

»Jeg fokuserer meget på naturen og har gjort området til et dejligt sted at være for dyrene. Jeg har lavet otte vandhuller med eksempelvis krebs, ligesom der også er andet naturligt føde til dyrene i området. Jeg gør meget for naturen og dyrene,« siger Bo.

Han mener også, det er urealistisk, at det er rålammets far, som han mandag skød.

»Rådyrene lever polygamisk og er sammen med mange forskellige bukke, så sandsynligheden for, at det var dens far, er meget lille.«