Københavns Havn har dårlige erfaringer med vanvidssejlads. Og det har Bo Schriver i den grad også.

For tre år siden forudså og anmeldte Bo nemlig en potentiel ulykke, der endte med at koste to unge kvinder livet.

Det var 6. maj 2017, at to amerikanske udvekslingsstuderende døde, efter en vandscooter kom ud af kontrol og kolliderede med den udlejningsbåd, de to studerende sad i.

»Jeg anmeldte dem på vandscooterne en uge før, at ulykken skete. Men politiet gjorde ikke noget ved det,« fortæller Bo.

Bo Schriver bor på Islands Brygge og oplever vandvidssejlads hver dag. Vis mere Bo Schriver bor på Islands Brygge og oplever vandvidssejlads hver dag.

Den tragiske ulykke fik flere kritikere til at pege fingre ad kommunen og politiet, som de ikke mente slog hårdt nok ned på folk i speedbåde og vandscootere, der brugte havnebassinet som deres legeplads.

Efter ulykken i 2017 har By og Havn godt nok gjort det ulovligt at køre på vandscooter i indre havn. Men ifølge Bo Schriver er vandvidssejlalds stadig et problem i Københavns Havn, som han også har stået frem i TV 2 Lorry for at sætte fokus på.

»Det er hver aften, at jeg oplever, at både sejler alt for hurtigt – medmindre det regner heftigt. Lige nu er der én til to hver aften og seks til syv om sommeren,« fortæller Bo og fastslår:

»Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før der sker endnu en ulykke.«

Båd i Københavns Havn. Privatfoto. Vis mere Båd i Københavns Havn. Privatfoto.

Bo har optaget videoen øverst i artiklen og taget billeder fra sit hjem på Islands Brygge i København.

B.T. har sendt Bo Schrivers fotos og video til Marianna Demant, som er indehaver af og underviser på speedbaadsskole.dk.

Som sejlkyndig er hun slet ikke i tvivl:

»De sejler hurtigere end de seks knob, der er tilladt i hovedløbet i Københavns Havn,« konstaterer Demant og begrunder:

Båd i Københavns Havn. Privatfoto. Vis mere Båd i Københavns Havn. Privatfoto.

»Man kan se det på den hækbølge, som båden laver. Det er den bølge, der kommer, når man har fremdrift,« fortæller hun.

Bo Schriver fortæller, at det er et udtryk for frustration, at han vil dele sine billeder og video.

»De seneste uger har jeg ringet til politiet fem-seks gange. Men jeg ved ikke, hvad politiet selv synes, at de yder. Der bliver i hvert fald ikke gjort noget ved problemet,« siger Bo.

Gruppen 'Opslagstavlen på Islands Brygge' på Facebook vidner om, at flere oplever problemet.

Heri kommenterer et medlem følgende på Bos opslag:

' … jeg har boet her på Bryggen i mange år, og sådan har det ALTID været med, at folk sejler helt hjernedødt nede i havnen. Og mon ikke der er nogen, der i årenes løb har anmeldt det, men der sker bare desværre ikke rigtig noget. De vil altid være der, og ulykker vil desværre nok også ske.'

Ifølge Københavns Politi er vanvidssejlads dog ikke et generelt problem i Københavns Havn.

»Vi har et stort fokus på både, der sejler for stærkt, og på at forhindre det. Derfor er vi i stor grad til stede på vandet, så der er tilsyn,« fortæller Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør i København, til B.T.

Han gør desuden opmærksom på, at hvis man oplever både, der sejler for hurtigt, skal man anmelde det til dem.