»Jeg er sur og rasende og frustreret«.

Sådan lyder det i en video, som blomsterhandler fra Tørring i Østjylland, Line Minea Ramdal, har lagt på Facebook.

Hun mistænker på baggrund af egne erfaringer bedemænd for at vildlede pårørende til at vælge en anden blomsterhandler, end den, de måske foretrækker.

Ifølge hende fordi bedemanden har samarbejdsaftaler med bestemte blomsterbindere, hvor de får en del af fortjenesten.

»Hvis der er nogen, der skal have rabat, så er det vores gode, trofaste kunder. Det er ikke bedemanden,« fastslår hun i videoen.

Ifølge Line Minea Ramdal er der tale om ‘et generelt problem i branchen’. Det skriver Aarhus Stifttidende.

Personligt har hun en håndfuld gange oplevet, at kunder har fået at vide af bedemanden, at hun ikke leverer blomster til begravelser.

»Det er et frit land, vi lever i, og man må bestille blomster fra der, hvor man vil. Grunden til, at bedemanden siger, jeg ikke leverer blomster, er, fordi jeg ikke har en samarbejdsaftale med dem,« siger Line Minea Ramdal i videoen.

Hun vil af princip ikke lave en samarbejdsaftale med en bedemand.

»Sådan en aftale går ud på, at bedemanden får op til 50 pct. af prisen, som han bare stikker i lommen, og det vil jeg ikke være med til. Jeg synes, det er for dyrt, og det nærmer sig afpresning. Det er jo blomsterdekoratøren, der laver alt arbejdet med at binde og pynte kirken,« siger Line Minea Ramdal til Stiften.

Branchedirektør i Danske Bedemænd, Ole Roed Jakobsen, bakker Line Ramdal op i, at det er galt, hvis en bedemand afviser, at de efterladte kan få blomster fra en bestemt blomsterhandler.

Han har dog svært ved at forstå den generelle kritik fra Line Ramdal vedrørende samarbejdsaftaler.

Ifølge Ole Roed Jakobsen er provisionen i en samarbejdsaftale mellem bedemænd og blomsterhandlere typisk mellem 10 og 20 pct.

Han har aldrig hørt om procentsatser så høje, som Line Ramdal nævner.

»Det er ganske normalt i erhvervslivet at have samarbejdsaftaler med andre virksomheder. Det har skoforhandleren med skoproducenten og husbyggefirmaet med køkkenfirmaet,« siger han til Stiften.

Du kan se Lines video her.