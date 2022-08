Lyt til artiklen

Hos Bristol Blomstergaard på Amager joker de med, at næste gang kommunens gravkøer ruller op foran butikken og river asfalten op, så serverer de morgenbrød og lagkage.

For da vil det være tiende gang på kun fire år, at der er vejarbejde foran blomsterbutikken på Lyongade.

Men i virkeligheden er der ikke noget sjovt ved kommunens mange anlægsprojekter, fortæller blomsterhandler Christian Johansen.

»Det har været meget voldsomt. Hver gang vejen har været spærret af, har jeg bare kunnet stå og kigge på mine kunder, der kører forbi oppe på Amagerbrogade.«

TV 2 Lorry kunne torsdag fortælle, at der laves mere vejarbejde end nogensinde før i Københavns Kommune, og det går udover erhvervsdrivende som Christian Johansen, der også har fortalt om de udfordringer afspærringerne giver ham til Lorry.

Han overtog blomsterbutikken i 2018 efter sin far. Før ham var det hans farfar, der ejede den.

»Min far har drevet butikken i 50 år, uden at opleve ligeså meget vejarbejde, som jeg har oplevet på fire år,« siger Christian Johansen.

Først skulle Amagerbrogade renoveres, så kom corona, og så fik Christian Johansen pludselig besked om, at Lyongade, hvor butikken ligger, skulle genoprettes. Alt sammen noget, der har truet omsætningen i blomsterbutikken.

Foto: Christian Johansen Vis mere Foto: Christian Johansen

»Asfalten er jo helt ny, den blev lagt i 2018, men alligevel skulle hele gaden rives op,« fortæller Christian Johansen, der prøvede at appellere til både kommune og byggeleder.

Vejarbejdet fortsatte dog, og det har haft store konsekvenser for Christian Johansens indtjening.

»Vi har mistet rigtigt mange kunder, der har fået nye indkøbsvaner. Selvfølgelig er der mange, der er loyale, og det er vi utroligt taknemmelige for, men jeg kan se, at nogle af de gamle ansigter, som vi så igen og igen, de er holdt op med at komme.«

På det personlige plan har kommunens vejarbejde også kostet Christian Johansen dyrt.

Han har måttet tage lån i sit hus for at kunne overleve og udbetale løn, og han har også sagt farvel til to ansatte.

Han fortæller, at han af kommunen har fået at vide, at de ikke udbetaler erstatning, så længe der er en vej ind i hans butik.

Ifølge TV 2 Lorry forventer Københavns Kommune, at der vil være 27.000 steder, som er spærret af i år, og det er en stigning på knap 23 procent sammenlignet med for otte år siden.

Jane Snog, der er områdechef for Byvedligehold og Tilsyn i Københavns Kommune, forklarer til TV 2 Lorry, at den store stigning blandt andet skyldes, at kommunen er i gang med at indhente et vedligeholdelsesefterslæb, men at de bestræber sig på at minimere generne.

»Vi har set nogle eksempler på, at hele veje er blevet spærret af, men hvor der så kun er blevet arbejdet på den ene halvdel. Det vil vi se på, om vi kan få lavet om på,« siger hun til TV 2 Lorry.