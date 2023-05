Forvirringen har i et døgn været total omkring den demonstration, der mandag efter planen skulle lamme store dele af det danske vejnet.

Nu ser der ud til at være en afklaring på plads.

»Der bliver ikke nogen demonstration på mandag, men kampen er ikke slut endnu af den grund,« konkluderer vognmand Rene Spang Jørgensen.

Sagt med andre ord: Der vil komme en form for markering mod den nye vejskat – men på et senere tidspunkt.

Den nye kilometerafgift De mange vognmænd er utilfredse med en ny kilometerafgift, der efter planen skal træde i kraft fra 1. januar 2025. Ud over kilometerafgiften – gennemsnitligt 1,30 kroner pr. kilometer – vil det også blive dyrere for lastbiler at køre i byer som København, Aarhus og Aalborg, der er kategoriseret som miljøzoner. Skatteminister Jeppe Bruus (S) har sagt om aftalen, der er støttet af regeringspartierne samt SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet: »Med klimaloven i hånden har vi sat ambitiøse mål for at nedbringe hele samfundets udledning af CO₂. Det kræver, at vi alle bidrager, og at vi i højere grad sikrer, at det er forureneren, der betaler. Derfor har vi lavet en CO₂-afgift, der bliver introduceret fra 2025. Med aftalen om en klimabaseret vejafgift for lastbiler tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Det skal nemlig kunne svare sig at køre grønt, og de, der har de mest forurenende lastbiler, skal betale mere for deres udledning. Det er jeg glad for, at vi er blevet enige om.«

Udmeldingen fra Rene Spang Jørgensen kommer oven på et møde torsdag aften, som han og vognmænd fra hele landet hastede til Padborg for at deltage i.

Arrangementet blev lynhurtigt stablet på benene, efter at den såkaldte Vejskatskomité, der i de seneste uger har stået for koordineringen af mandagens aktion, med øjeblikkelig virkning nedlagde sig selv.

Det skete umiddelbart efter et møde med politiet, der skulle have meddelt, at de planlagte blokader af især motorvejstilkørsler ville blive betragtet som ulovlige.

Siden har forskellige vognmænd i Danmark givet udtryk for forskellige holdninger til, om de alligevel vil gennemføre en aktion på mandag.

For utilfredsheden mod den nye vejskat er i den grad stadig i live.

»Den svinestreg, de lavede i går over for Vejskatskomiteen, var ligesom at smide benzin på bålet,« som René Spang Jørgensen fredag siger til B.T.

Torsdagens møde har således skabt grobund for en ny styregruppe, der skal forsøge at få tøjlet og guidet det store hav af stemmer, der ikke mindst her levet et til tider uregerligt liv på sociale medier, til en fælles front.

Endnu er der intet navn eller ingen funktionel ledelse på plads.

»Men vi er nødt til at have os organiseret ordentlig, ellers kan vi ikke lave noget landsdækkende. Vi er nødt til at få lidt tid til at få det hele koordineret,« siger René Spang Jørgensen, der betegner torsdagens mødedeltagere som »meget seriøse«.

Kort opridset er den store utilfredshed rettet mod en kilometerafgift, der skal indføres fra 2025. Her skal der betales i gennemsnit 1,30 kroner pr. kørt kilometer, hvilket skal være med til at »skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark« og nedsætte CO₂-udledning.