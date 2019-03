Mandag blev et spædbarn efterladt i Vanløse. Nu har bloggeren Julie-Elsebeth startet et netværk af kvinder, der vil modtage babyer fra desperate mødre.

Journalist og blogger Julie-Elsebeth Crone Johannesen opfordrer desperate mødre til at aflevere deres nyfødte til hende - frem for at dumpe spædbarnet i en Netto-pose, som det skete mandag i Vanløse.

- Jeg dømmer dig ikke, og du kan trygt aflevere dit barn hos mig. Du kan også sende mig en mail eller besked om, hvor du vil lægge dit barn, og så kommer jeg springende for at sørge for, at dit barn ikke når at fryse eller være alene, skriver hun i et opslag på sin hjemmeside.

Julie-Elsebeth har offentliggjort både adresse, telefonnummer og email, så hun er til at få fat på. Og hun opfordrer andre kvinder til at gøre det samme.

Det har 70 kvinder i skrivende stund valgt at gøre.

Tanken er, at hun og de andre kvinder så kan sikre sig, at barnet ikke lider overlast, indtil myndighederne får overdraget ansvaret, forklarer hun til TV 2 Lorry.

Cirka et barn bliver hvert år efterladt i det fri.

I 2018 blev en nyfødt pige fundet på en p-plads i Københavns Sydvestkvarter, mens en nyfødt dreng blev fundet i 2017 i et grønt område i Glostrup.

Julie-Elsebeth tilkendegiver, at hun godt ved, at det ikke er mange, men hun understreger samtidig, at ét efterladt barn er ét for meget.

- Hvis bare jeg kan være med til at gøre, at ét barn mindre skal starte sit liv på en bænk, så er jeg glad, siger hun til TV 2 Lorry.

- Jeg ved godt, at den her liste måske aldrig kommer i brug. Der kan være tale om udenlandske kvinder, der ikke kan forstå dansk. Det kan også være, at de aldrig opdager den. Men hvis politikere og eksperter ikke finder på en løsning, så forsøger jeg gerne med én, forklarer hun.

Hos Mødrehjælpen bakker man op om bloggeren. Her bifalder man, at der bliver sat fokus på problemet:

- Det rammer jo os alle lige i hjertet. Jeg har stor respekt for, at man som medborger og medmenneske vil være den private babyluge. Det er et vink med en vognstang til landets politikere, siger direktør Ninna Thomsen til TV 2 Lorry.

I Tyskland har man siden år 2000 oprettet 100 såkaldte babyluger, hvor kvinder anonymt kan aflevere deres nyfødte børn, og i 2017 var der afleveret 500 babyer ved en sådan luge, skriver DR.dk.

Alligevel er både Jordermoderforeningen og Etisk Råd imod et sådan tiltag i Danmark.

Man påpeger, at ingen undersøgelser har vist, at babyluger gør, at færre børn bliver efterladt i det fri:

- Samtidig vil det sandsynligvis have en række utilsigtede sideeffekter. For eksempel at der afleveres børn i lugerne som alternativ til almindelig ikke-anonym bortadoption, skrev Etisk Råd i en erklæring i 2018.

Julie-Elsebeth deler dog ikke den bekymring. Hun er ikke bange for, at hun også kan tilskynde kvinder til at droppe adoption.

- Det kan da godt være, at min løsning ikke er den bedste. Men så må vi da finde en anden? Vi aner heller ikke, hvor mange børn, der ville blive efterladt udendørs, hvis ikke der havde været babyluger i Tyskland, argumenterer hun.

TV 2 Lorry har spurgt Rigspolitiet, hvordan de forholder sig til, at flere kvinder nu frivilligt tilbyder at tage imod uønskede børn. Her har man ingen holdning til, hvorvidt det er en god eller dårlig ide.