Selvom en lang ferie på papiret lyder som ren idyl, er det ikke altid lige nemt for forældre at holde deres små, lunefulde poder beskæftiget og i godt humør i tre uger i træk.

Det har den 42-årige blogger og jordemoder Heidi Meyer Vallentin mærket på egen krop adskillige gange, da hun er mor til i alt fire børn.

Hendes yngste datter, Nova på fire et halvt år, har dog vist sig at være en noget mere livlig og dermed større mundfuld end sine ældre søskende. Det skriver Heidi i et opslag, der har vakt opsigt på Instagram.

'Nova er inde i en periode lige nu, hvor hun kan gå fra nul til hundrede i en retning på ingen tid, og så er det bare med at spænde bæltet, hvis du vil følge med. Hun er fuldstændig ligeglad med grænser og føler sig ofte snydt, jaloux eller udenfor,' lyder det blandt andet i opslaget.

Blogger og jordemoder Heidi Meyer Vallentin med sine fire børn. Vis mere Blogger og jordemoder Heidi Meyer Vallentin med sine fire børn.

I opslaget fortæller Heidi Meyer Vallentin også, at hun har set sig nødsaget til både at give time outs på værelset samt at 'skrue op for hendes hørelse' i løbet af ferien.

'Skue op for hørelsen' skal forstås på den måde, at Heidi har taget fat i øret på sin datter for at få hende til at høre efter.

'Skruen lidt op for øret er for mig en fysisk understregende 'kontakt', der for et overstimuleret barn som Nova er meget mere konkret og mindre skadelig end for eksempel at råbe og miste besindelsen,' skriver Heidi i opslaget, som hun har delt for at åbne snakken op omkring, hvor meget man må tage fat i sine børn.

B.T. har kontaktet Heidi Meyer Vallentin for at høre, hvorfor hun har bevæget sig ud i den kontroversielle debat.

»Jeg ved godt, at jeg risikerer at få hele mor-mafiaen på ryggen, når jeg åbner op for det her, men jeg vil gerne slå et slag for en mere åben debat om, når det er svært at være forælder. Alle forældre ønsker at opdrage deres børn trygt og kærligt, men det er børns natur at teste grænser,« siger hun og fortsætter:

»Jeg mener, at børn føler sig trygge, når de har faste rammer. Hvis der ikke er faste rammer, vil de søge længere og længere ud. De har brug for en mur at læne sig op ad, og hvis deres forældre blot kapitulerer eller ignorerer dem, er jeg overbevist om, at det vil skade dem mere.«

Heidi Meyer Vallentin understreger, at hun er en kærlig og rummelig mor, der giver plads til sin datters livlige personlighed, og at hun kun har hevet datteren i øret én gang i løbet af hendes fire et halvt år på jorden.

Hvor går grænsen, så det bliver fysisk afstraffelse?

Hvad mener du? Er det okay at tage fat i sine børn, hvis de ikke vil høre efter?

»Fysisk afstraffelse hører ikke til i børneopdragelsen. Det her handler om, at du skal holde fast i dine grænser og krav til barnet uden at miste besindelsen, når barnet ikke lytter.«

»Jeg viser min datter, at jeg ved, hun er i stand til at forstå mit budskab, og at hun har et ansvar for sin adfærd, men at jeg gerne vil hjælpe hende på vej ved for eksempel at minde hende om, at hun skal høre efter,« siger Heidi og forklarer, at det blandt andet indebærer, at hun tager fat i datterens hånd og 'hjælper' hende med at rydde op, hvis datteren nægter.

Der er nok nogle, der vil påstå, at man ikke behøver hverken at råbe op eller blive fysisk, hvis man har opdraget korrekt. Hvad tænker du om det?

»Der vil jeg bare sige, at det er almindelig sund fornuft hos et barn at udforske sit følelsesliv, og barnet lærer af forældrenes reaktioner, og hvordan de selv kan sige fra og skære igennem. Nogle børn kan blive utrygge af altid at blive mødt med forståelse, når de godt selv ved, de opfører sig tarveligt.«

»Og så har man altså ikke prøvet at have et barn, før man har prøvet at få overskredet sine grænser, og før man end ikke med pædagogisk kontakt og omsorg kan få barnet til at gøre det, der er bedst for alle,« siger Heidi Meyer Vallentin og fortsætter:

»Hvis jeg kun havde fået mit første barn, vil jeg gerne indrømme, at jeg aldrig havde troet, at det ville være nødvendigt at 'skrue op for hørelsen', men med min lille livsglade Nova har det bare været meget tydeligt fra starten, at her skulle grænserne understreges.«

Er du bange for at ende i en shitstorm på grund af det her opslag?

»Jeg har ikke været bekymret for, hvordan folk ville tage imod det på min egen platform, hvor mine følgere ved, hvilket moderskab jeg står for, men det er klart, at jeg er bekymret for, om mit rigtige budskab nu kommer frem,« siger Heidi Meyer Vallentin og fortæller, at hun selv har haft en mor, der har straffet hende fysisk.



»Det her er også vigtigt for mig at få ud netop på grund af min egen barndom. Min mor fik ikke hjælp til at håndtere sine vredesudbrud, så jeg er selv blevet slået i affekt, når jeg ikke hørte efter. Hun forsøgte at række ud efter hjælp, men fik i stedet en recept på nervemedicin. Det er vigtigt, at man kan snakke om, hvor grænsen går på de her ting, og at forældre ved, der er hjælp at hente.«