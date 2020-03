Blogger Mette Marie Lei Lange har aldrig spist så mange grøntsager, som efter hun fik sin egen køkkenhave. Til gengæld er hun træt af at være afhængig af sukker.

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Altså, jeg ved ikke, om man må svare, at det er at sende ungerne ned i stuen med en iPad, så jeg lige kan nå at voldsnave min mand, inden vi står op? Hvis man ikke må det, så er svaret, at jeg laver en grøn smoothiebowl med spinat, jordbær og hvad, jeg ellers ligger inde med, og topper den med mysli. Og drikker en halv liter vand inden morgenmaden. Det gør mig frisk og giver kanongod samvittighed!«

Hvad er sundhed for dig – fysisk og mentalt?

»Sundhed er, at jeg føler mig glad og rask. At min krop kan det, jeg gerne vil have den til. Jeg er vokset op langt ude på landet, og her var sundhed, at man skulle spise op og huske alle sine kartofler. Jeg har aldrig været sundhedsfanatiker, men de senere års øgede fokus på motion og frygt for stivelse og gluten og ikke mindst internettet og Instagrams fokus på udseende har givet mig en større opmærksomhed på det. På godt og ondt, vil jeg sige.«

»Man skal jo faktisk ikke spise specielt varieret for at leve op til lægernes definition af begrebet, men på Instagram kan man godt blive bange for at dø af livsstilssygdomme, hvis man sætter tænderne i en donut, og det er lidt ærgerligt. Det er jo heller ikke sundhed. Jeg ved godt, det er meget unuanceret, men sundhed må vel i bund og grund være balance.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Jeg er afhængig af sukker. Fysisk og psykisk. Jeg hader at ligge under for noget, så det ville jeg gerne ændre. Jeg ville ønske, at jeg kunne slå op med Cola.«

Fakta om Mette Marie Lei Lange Mette Marie Lei Lange, 38 år.

Blogger, som bl.a. har sat stor fokus på bloddonation.

Mor til tvillingerne Hugo og Berta, som hun har sammen med sin mand, skuespiller Jon Lange.

Aktuel med bloggen ”Mette Marie Lei Lange” og i tv-serien ”Stikker” på DR Ultra.

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Flyt på landet og anlæg en køkkenhave! Siden vi flyttede ind ved siden af en skov, har jeg haft meget mere lyst til at gå og løbe ture, og jeg har aldrig spist så meget grønt som i den forgangne sommer, hvor jeg lavede en ret stor køkkenhave og hver dag kunne hale hjemmelavet mad ind gennem terrassedøren. Og så skal man gøre sit bedste for at leve sit bedste liv det meste af tiden! Nyde det, man laver. Uanset om det er at ligge på en solstol på Bali eller se en eller anden Netflix-serie for 117. gang under dynen i sofaen. Vær der, hvor du er, når du er der.«

Din bedste sundhedsanbefaling?

»Jeg er blevet vild med Michelle Kristensen! Hun er ikke så hovsky-snovsky, og de fleste af hendes opskrifter er nemme og indeholder ting, man har i forvejen, kan stave til og ved, hvad er. Jeg kan bedst lide, når sundhed er nemt og naturligt.«