Feriecentre og sommerhusudlejere i Danmark bliver ramt hårdt af Udenrigsministeriets nyeste rejsevejledninger, hvor ikke-nødvendige rejser til Tyskland bliver frarådt grundet høje smittetal.

De nye regler betyder, at der samtidig automatisk kommer indrejseforbud for rejsende fra Tyskland til Danmark.

Hos Feriepartner Blåvand må man derfor aflyse omkring 100 tyske bookinger i hver af de næste fire weekender, og Feriepartner Rømø må skuffe op mod 600 tyske gæster, oplyser feriecentrene til TV Syd.

»Det er mange, vi kommer til at skuffe,« siger Morten Høst, der er daglig leder og partner i udlejningsbureauet Feriepartner Blåvand, som udlejer 85 sommerhuse i byen ved Vesterhavet, til TV Syd.

Samme melding kommer fra Martin Vestergaard, der er bureauchef hos Feriepartner Rømø.

»Det drejer sig alligevel om mange penge, hvis det er 600 bookinger, der skal annulleres,« siger han til TV Syd.

Rejsende fra Tyskland må kun komme til Danmark, hvis de har et 'anerkendelsesværdigt formål'. Kun grænseregionen Slesvig-Holsten er undtaget.

Folketingspolitiker Ulla Tørnæs (V) siger til TV Syd, at hun ikke forstår, at tyske sommerhusgæster bliver forment adgang igen, ligesom de gjorde i foråret.

Foto: Niels Christian Vilmann

Så længe de kan fremvise en negativ test, burde de må komme ind, siger hun.