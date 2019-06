Størstedelen af den danske vejtrafik foregår i bil. Men de bløde trafikanter udgør en stor del af de dræbte.

Cyklister og fodgængere udgør 40 procent af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2018 mod 26 procent for ti år siden.

Dermed fylder de bløde trafikanter mere i ulykkesstatistikkerne.

Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratet over antallet af dræbte og tilskadekomne i 2018. Det skriver Jyllands-Posten.

Forklaringen er egentlig simpel, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.

- Der har været et rigtig fint fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i bilerne, men man har ikke set det samme fald hos fodgængere og cyklister.

- Så det er klart, når faldet sker hos bilisterne, og der ikke sker noget hos fodgængere og cyklister, så kommer de til at fylde mere, siger hun til Ritzau.

Ser man alene på dræbte og tilskadekomne cyklister, så var antallet i 2018 det højeste i ti år, mens det samlede antal dræbte i trafikken samtidig var det næstlaveste i nyere tid.

Flere ting kan ifølge Marianne Foldberg Steffensen forbedre statistikkerne for de bløde trafikanter.

- Det handler om drift og vedligeholdelse af vejene. Det handler om god, sikker infrastruktur for cyklister.

- Og så handler det om, at når vi putter sikkerhedsudstyr i bilerne, at det så også er noget, der kommer cyklisterne og fodgængerne til gavn, siger hun til Ritzau.

Trafiksikkerheden er samlet forbedret så meget, at Danmark er nummer to på EU's liste over de mest trafiksikre lande.

Dokumentationskonsulent hos Rådet for Sikker Trafik Jesper Søndergaard Hemmingsen peger på, at den eneste forbedring på sikkerheden hos cyklister i de seneste mange år groft sagt er, at markant flere tager cykelhjelm på.

På bilerne er der sket væsentligt mere.

- Hvis man tænker 20-30 år tilbage og husker, hvordan en bil så ud dengang, så var airbags ikke noget, alle havde. Da jeg var barn i 80'erne, var der ikke sikkerhedsseler på bagsædet.

- Hvis vi klipper til i dag, er det blevet meget forbedret. Hvis man i samme periode tænker på, hvordan en cykel har udviklet sig, så ser den i det store hele ud, som da jeg var barn, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen til Ritzau.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet foregår godt fem procent af vejtrafikken i Danmark på cykel, mens knap 95 procent foregår i bil.

/ritzau/