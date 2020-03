Det er gået fra slemt til til værre.

Hundredetusindvis af danskere vil, når de tjekker deres pensionsopsparing, opleve, at de har har fået en gedigen økonomisk mavepuster.

Hele afkastet fra 2019, som var et jubelår for de danske pensionsopsparere, er for mange danskere gået op i røg, siden coronavirussen fik greb om Danmark og resten af verden.

En pensionsopsparer med en opsparing på omkring en million kroner havde fra 1. januar til 19. februar i år høstet et solidt afkast på ca. 38.000 kroner. I dag - tre uger og to dage senere - er det positive afkast vendt til et tab på ca. 66.000 kroner svarende til et tab på ca. 6,6 procent i år. For bare fire dage siden var årets samlede tab ‘kun’ 38.000 kroner.

Der er altså tale om et samlet udsving på over 100.000 kroner på godt og vel tre uger. Var opsparingen større end en million kroner ved årets start, er tabet tilsvarende større.

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab PFAs markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

For fire dage siden opfordrede forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum her i B.T. pensionsopsparerne til at have is i maven og holde hovedet koldt.

»Al erfaring viser, at privatpersoner kommer til at time det forkert: At man træder ud som nu, hvor aktierne er faldet, og så kommer de til at træde ind igen, når aktiemarkedet er steget. Og det er jo det mest forkerte, man kan gøre,« sagde han.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Den anbefaling gælder også i dag, siger Carsten Holdum. Også selv om opsparingen har tabt endnu mere flyvehøjde de seneste dage, hvor de store aktiemarkeder i USA og resten af verden er dykket med rekordfart.

»Det er et meget markant fald på meget kort tid. Det er virkeligt træls at kigge på. Men man skal som pensionsopsparer glæde sig over, at ens pensionsselskab ikke er drevet af følelser, men at matematikken og teorien,« siger Carsten Holdum og tilføjer:

»Hvis man tager tabet nu og går ud af et pensionsprodukt med aktier, mister man muligheden for at være med på vognen, når aktiemarkedet vender igen. Og stigningerne kan komme hurtigt igen. For markedet er drevet meget af psykologi i øjeblikket.«

Der er dog et men. For hvis man har kort tid til pensionen - det vil sige ca. fem år eller mindre - skal man ifølge Carsten Holdum nøje overveje, om man kan tåle yderligere tab, eller om det er nu, man skal tage tabet og sikre sig, at man trods alt får en pension, som man kan leve fornuftigt af.

Børserne verden over er i rødt. Flere aktieindeks falder hurtigere i disse dage, end de gjorde under finanskrisen. Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT Vis mere Børserne verden over er i rødt. Flere aktieindeks falder hurtigere i disse dage, end de gjorde under finanskrisen. Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT

»Som ældre, der er på vej på pension, skal man være opmærksom på, at man på et tidspunkt kan ramme sin bundgrænse - altså at formuen er ved at blive så lille, at man ikke kan tåle flere tab,« siger Carsten Holdum.

»I den situation skal man overveje, om man skal realisere tabet på sin opsparing nu og sikre sig, at man så rent faktisk kan leve den lykkelige pensionstilværelse, man har forestillet sig.«

Den beslutning bør tages i tæt dialog med ens pensionsrådgiver, anbefaler Carsten Holdum.

Også lønmodtagere med mange år til pensionsalderen bør konsultere deres pensionsrådgiver, før de ændrer risikoprofil på deres opsparing i den nuværende krisesituation, lyder anbefalingen.