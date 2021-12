Det ikke er kun blod, man kan blive tappet for, hvis man er bloddonor på Blodbanken på Rigshospitalet.

Presset på parkeringspladserne i området omkring Rigshospitalet er nu så stort, at flere bloddonorer jævnligt må bløde en bøde, fordi de ender med at parkere ulovligt.

Det fortæller Morten Bagge Hansen, der er ledende overlæge og chef for blodbanken, der ligger på Blegdamsvej lige over for Rigshospitalet.

»Det er rigtigt galt ved blodbanken. Mange ankommer i deres bil, men de kan ikke finde et sted at parkere. Nogle af dem går så i panik og stiller deres bil et eller andet sted, hvilket ender ud i, at de får en parkeringsafgift,« siger han til B.T. København.

Det ideelle for blodbanken og bloddonorerne ville være, at kommunen dedikerede et par pladser ude foran bloddonortapningen på Blegdamsvej. Det mener ledende overlæge og chef for Rigshospitalets blodbank Morten Bagge. Foto: Mette Ovgaard/Byrd Vis mere Det ideelle for blodbanken og bloddonorerne ville være, at kommunen dedikerede et par pladser ude foran bloddonortapningen på Blegdamsvej. Det mener ledende overlæge og chef for Rigshospitalets blodbank Morten Bagge. Foto: Mette Ovgaard/Byrd

Kommunens årlige opgørelser over p-bøder viser da også, at bilister skal være ekstra påpasselige, hvis de parkerer på vejene ved Rigshospitalet.

På topti-listen over gader og veje i hovedstaden, hvor der forrige år blev uddelt flest bøder, ligger flere veje omkring hospitalet i top.

Listens toppes af Juliane Maries Vej, der ligger lige ved siden af Rigshospitalet, mens også Blegdamsvej og Frederik Vs Vej befinder sig i topti.

»Det er et irriterende problem, fordi blodbanken og donorerne får en dårlig oplevelse. Nogle af dem klager så til mig, og jeg prøver så efter bedste evne at snakke dem til rette. Jeg har som regel altid været eftergivende med at betale p-afgifterne,« siger Morten Bagge Hansen.

Topti over gade med flest udskrevne p-bøder (antal afgifter): Juliane Maries Vej (3.356) Bådsmandsstræde (3.304) Nyropsgade (3.249) Øster Farimagsgade (2.998) Blegdamsvej (2.691) Østerbrogade (2.686) Frederik Vs Vej (2.653) Dyrkøb (2.542) Gothersgade (2.361) Flæsketorvet (2.310)

Kilde: Københavns Kommune, tal fra 2019

Han anslår, at blodbanken fem gange årligt betaler bøder for donorer. Det er dog kun den mindste del af problemet.

»Nogle af dem er heldige at finde en parkeringsplads langt væk, men kommer så for sent til deres aftalte tid. Og så er der også nogle, som kører igen, og det er et problem, for så står vi og mangler den portion blod, de skulle have givet,« siger Morten Bagge Hansen.

Lisbet Schønau, der er direktør for Bloddonorerne i Danmark, mener, der bør findes en løsning på problemet. Ellers risikerer man at afskrække folk fra at bruge deres fritid på at donere blod, frygter hun.

»Det nytter ikke, at bloddonorerne skal køre rundt og lede efter en parkeringsplads for så at blive forsinket. Jeg kan godt forestille mig, at nogle donorer kan genoverveje den frivillige gerning, hvis det er for besværligt at parkere og dermed passe det ind i hverdagen,« siger hun til B.T. København.

Juliane Maries Vej, der har 30 minutters parkering, var i 2019 den gade i København, hvor der blev udskrevet flest p-bøder. I alt 3.356 bøder til en samlet bødesum på 1,7 millioner kroner. Her ses en bil med en bøde i forruden på Juliane Maries Vej fredag 3. december. Foto: Mette Ovgaard/Byrd Vis mere Juliane Maries Vej, der har 30 minutters parkering, var i 2019 den gade i København, hvor der blev udskrevet flest p-bøder. I alt 3.356 bøder til en samlet bødesum på 1,7 millioner kroner. Her ses en bil med en bøde i forruden på Juliane Maries Vej fredag 3. december. Foto: Mette Ovgaard/Byrd

Bloddonorerne i Danmark arbejder som interesseorganisation med at rekruttere og anerkende bloddonorer. Dem er der 180.000 i Danmark, og 64.000 af dem –altså cirka en tredjedel – er fra Region Hovedstaden. De er alle frivillige, anonyme og ubetalte, og de bidrager årligt med 100.000 blodtapninger til hovedstadsregionens sundhedsvæsen. Blodbanken på Rigshospitalet står årligt for op mod en fjerdedel af disse.

»For os er det vigtigt, at det er så nemt som muligt for bloddonorerne at komme til at donere blod, fordi det er en frivillig og ubetalt gerning. Alt, hvad vi kan fjerne af forhindringer, er godt, og parkering kan være et problem,« siger Lisbet Schønau.

Morten Bagge Hansens ønske er, at kommunen vil omdanne et par parkeringspladser foran blodbanken til donorparkeringspladser. Men det kan kommunen ikke efterkomme. Det oplyser Jesper Borch, der er enhedschef for Område for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen.

'Vi har ikke umiddelbart hjemmel til at efterkomme et ellers sympatisk ønske om at reservere parkeringspladser til en bestemt patientgruppe eller besøgende på offentligt areal, men vi indgår gerne i dialog med Region H, om problematikken kan løses på andre måder, ligesom Region Hovedstaden vil se på, om pladserne kan findes på eget areal,' siger han i en skriftlig kommentar til B.T.

Mener du, at kommunen bør dedikere parkeringspladser til blodbankens donorer?

Jesper Borch gør opmærksom på, at der allerede er 30-minutters parkeringspladser på Juliane Maries Vej lige over for indgangen til blodbanken.

»Så her bør bilister løbende kunne finde en ledig plads. Parkering på disse pladser er desuden gratis, fordi der gælder tidsbegrænsning,« siger han.

Men det argument afviser Morten Bagge Hansen. Ifølge ham er der »stort set altid helt optaget« på Juliane Maries Vej. Og hvis der endelig er en ledig plads, afstedkommer det ofte travlhed og stress, fordi en typisk fuldblodstapning, fra en donor forlader bilen og er retur ved bilen, tager cirka 30 minutter.

»Det er ærgerligt, at kommunen ikke vil være med til at fremme en god sag. Det er folk, der er med til at hjælpe sundhedsvæsenet på en helt essentiel måde. Det er ikke alverden, vi beder kommunen om,« siger han.

Da B.T.s fotograf fredag formiddag var forbi Juliane Maries Vej, var alle parkeringspladserne optaget. Foto: Mette Ovgaard/Byrd Vis mere Da B.T.s fotograf fredag formiddag var forbi Juliane Maries Vej, var alle parkeringspladserne optaget. Foto: Mette Ovgaard/Byrd

Parkeringschef Jesper Borch pointerer, at der er mange patientgrupper og pårørende at tage hensyn til i området omkring Rigshospitalet.

»Om bloddonorer er en af de grupper af besøgende til området, der skal tilgodeses på en særlig måde, som ikke gælder for de øvrige patientgrupper til hospitalet, må blive belyst i vores dialog med Region H,« siger han og fremhæver, at Rigshospitalets har et nyt p-hus med 650 pladser og kun få minutters gågang til blodbanken.

Men heller ikke det er en gangbar løsning, mener blodbankens chef.

»Det dur ikke. Rigshospitalet har rigtigt mange patienter, der benytter de pladser, når de ankommer til ambulant behandling og anden form for behandling. Desuden benyttes de også af de indlagte patienters pårørende, så allerede fra klokken syv om morgenen er stort set alle parkeringspladser optaget. Det er en teoretisk mulighed, men i praksis virker det ikke,« siger Morten Bagge Hansen.

Har man som bilist ærinde i København, er det ifølge parkeringsenhedschef Jesper Borch altid en rigtig god idé at tage højde for udfordringer med at finde en ledig parkeringsplads, når man planlægger sin rejse. Helt generelt er der et stort pres på kommunale parkeringspladser i København, og området omkring Rigshospitalet er ingen undtagelse, forklarer han.

»Det kan være nødvendigt at sætte ekstra tid af til at finde en ledig plads, og man kan ikke forvente at kunne parkere bilen lige foran sin destination. Derfor skal man i nogle tilfælde også påregne ekstra tid til transport til fods,« siger han.

En parkeringsbøde i København koster 510 kroner. Bøden bliver fordoblet til 1.020 kroner, hvis den sker på en handicapplads.