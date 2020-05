Bloddonorer i Danmark får ikke længere tilbudt en test, der kan vise, om man har haft coronavirus.

Blodbanker landet over stopper med at teste bloddonorer for, om de har dannet antistoffer mod coronavirus.

Det skriver DR Østjylland.

Bloddonorer har ellers haft mulighed for at blive testet for antistoffer siden begyndelsen af april.

Det har været med til at opklare hvor mange personer i Danmark, der har været smittet med coronavirus - i nogle tilfælde uden symptomer og uden at have været klar over det.

Men den mulighed forsvinder nu på tværs af landet.

Det skyldes, at en ny leverance af testkittet Livzon fra Kina ikke giver nær så præcise resultater som de test, der tidligere er blevet brugt.

Den nye test har nemlig kun en sikkerhed på 69 procent imod de 82 procent, som den tidligere test kunne levere.

Det fortæller Bjarne Møller, der er ledende overlæge i Blodbanken på Aarhus Universitet til DR Østjylland.

- Leverancen opfyldte simpelthen ikke de krav, som vi stillede den. Tallene blev simpelthen for slørede til, at vi kunne sammenligne med tidligere resultater, siger han til DR.

I april slog antallet af tilmeldte bloddonorer rekord. 7800 meldte sig ifølge DR Østjylland.

Over 20.000 bloddonorer har fået taget antistoftesten siden begyndelsen af april.

/ritzau/