VUC Syd fyrede tirsdag 47 fastansatte medarbejdere og nedlagde 24 tidsbegrænsede stillinger. I alt skal 71 ud af 310 ansatte forlade uddannelsesinstitutionen.

Blodbadet kommer i kølvandet på et turbulent år for VUC Syd, der har uddannelsessteder i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Flere sager er væltet ned over VUC Syd, der er dømt til at tilbagebetale 1,2 millioner kroner, efter at skolen blandt andet har fusket med medarbejdertilfredshedsundersøgelser, givet ansatte mundkurv på og haft en kritisabel omgang med offentlige midler.

Og nu har skandalesagerne altså kostet hele 71 stillinger:

»Fyringer handler om to ting. Først og fremmest har vi et ret lavt elevtal for den kommende sæson, og så har vi også en gruppe undervisere, der desværre ikke har haft de fornødne kompetencer eller pædagogikum i forhold til de krav, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udstukket,« siger VUC Syds direktør, Asbjørn Nielsen, til B.T.

Den tidligere ledelse på uddannelsesinstitutionen er blevet anklaget for en 'kritisabel omgang med offentlige midler', og det indebærer blandt andet, at der blev købt Apple Watches for 40.000 kroner til ledelsen, og at Rigsrevisionen fandt fejl og mangler i 44 ud af 49 bilag.

Dét og meget mere var med til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i januar 2018 afgjorde, at VUC Syd skulle rette op på ti punkter og betale 1,2 millioner tilbage til styrelsen. De ti forhold drejede sig blandt andet om tilskudsadministration, faglig og pædagogisk kompetence og forvaltning af udgifter.

I kølvandet på styrelsens afgørelse blev Asbjørn Nielsen i maj 2018 ansat som direktør for VUC Syd, og i slutningen af maj suspenderede han tre underdirektører, der alle undersøges for deres ansvar i de mange skandalesager:

Og nu er det altså gået ud over 71 ansatte, der fik den frygtelige besked tirsdag. Det har nu efterladt uddannelsesinstitutionen med en gruppe af triste medarbejdere:

»Reaktionen er, at folk er triste og påvirkede, for man har gået i usikkerhed og været bange for, at man skulle blive fyret. Men jeg oplever samtidig en stor forståelse af, at man efter kritikken og den negative medieomtale fokuserer på, at det gode kommer i centrum,« siger Asbjørn Nielsen.

Det samme beretter tillidsrepræsentant Jannik Gorm Hansen:

»Det påvirker alle og især dem, der jo bliver ramt af fyringerne. Overordnet set har folk det sådan, at man er ærgerlig på kollegernes vegne, men så har man også følelsen af, at folk har positive forventninger i forhold til fremtiden. Men ja, der var trykket stemning i går,« fortæller han.

Det har altså været et turbulent år for VUC Syds medarbejdere, der nu må betale prisen for en tidligere ledelses kritisable dispositioner. Netop derfor har de ansatte svært ved at kritisere den nuværende ledelses beslutning om at svinge kniven i forhold til den store fyringsrunde:

»Det er jo den tidligere ledelses dispositioner, der har sat os i denne situation, og det ved folk godt. De ved, hvor pilen peger hen,« fortæller Jannik Gorm Hansen.