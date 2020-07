Lige nu er de sidste trofaste Black Lives Matter-demonstranter og den danske forkvinde for organisationen, Bwalya Sørensen, samlet til endnu en protest. Denne gang på Østerbro i København ude foran den amerikanske ambassade.

Demonstrationen virker umiddelbart uorganiseret. Fremmødet af demonstranter er svagt.

Til at starte med er der flere politimænd end demonstranter, politiet er ikke blevet informeret om, at demonstranterne skal gå den efterhånden vante rute mod Christiansborg, og Bwalya Sørensen tropper op et par minutter, før demonstranternes start og begynder at hænge bannere op.

»Der er flere politifolk end demonstraner,« siger en demonstrant ud over den tomme plads.

Også talerne og budskabet fra Bwalya Sørensen er uskarpt.

Demonstration afholdes i anledningen af, at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er på besøg i Danmark. Men i stedet for at sætte et altoverskyggende fokus på de åbenlyse uretfærdigheder med racisme og politivold mod sorte, taler Bwalya Sørensen også rigtig meget om sig selv.

Klokken er 16.30, og demonstrationen starter. Flere demonstranter er kommet til. Oppe på ladet af en lastvogn, der agerer talerstol, står Bwalya Sørensen med hæs stemme og en mikrofon i hånden:

»I'm still here motherfuckers,« råber Bwalya Sørensen efterfulgt af en hujen og klappen fra de nu cirka 200-300 demonstranter.

Bwalia Sørensen blev sur, at fotografen tog dette billede. Foto: Philip Davali Foto: Philip Davali Vis mere Bwalia Sørensen blev sur, at fotografen tog dette billede. Foto: Philip Davali Foto: Philip Davali

En lille skare af deltagende sammenlignet med de cirka 15.000 demonstranter, Københanvs politi mente deltog til den første demonstration.

En fotograf går tæt på taler-vognen og tager et billede af Bwalya Sørensen, der er begyndt at råbe slagsange.

Men i bedste Uffe Ellemann-stil trådte Bwalya Sørensens forfængelighed frem i lyset, og forkvinden afbryder slagsangene.

»Du skal ikke tage billeder af mig nedefra,« skælder Bwalya Sørensen ud, da en fremmødt fotograf prøver at knipse billeder af hende.

Fotorafens forsøg på at dokumentere begivenheden får Bwalya Sørensen til at miste sit fokus. I stedet for råbe slagsange om sorte menneskers værdi, begynder hun i stedet at skælde ud på medierne, fordi hun mener, de har givet hende den kolde skulder.

»De får os ikke ned med nakken,« råber Bwalya Sørensen i mikrofonen.

Bwalya Sørensen mener, at medierne ikke vil tale med hende, fordi de er bange for at fortælle sandheden om motivet bag Bornholmer-mordet har et racistisk motiv. Et brutalt mord, der blev begået i sidste måned på en dansk-tanzanisk mand, og som Bwalya Sørensen mener handler om had mod sorte.

»De er så fucking bange. Der er for meget power i den her sorte kvinde (hende selv red.) og derfor udelukker medierne mig,« råber Bwalya Sørensen.

B.T. har inden demonstrationen forsøgt at få en kommentar fra Bwalya Sørensen, men vi fik af vide, at vi aldrig skulle ringe til hende igen.

