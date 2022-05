Sverige, Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Storbritannien, Norge og nu også Østrig.

Normalt er sygdommen kun at finde i Afrika, men abekopper er i de seneste uger begyndt at sprede sig i Europa og nu også tre mistænkte tilfælde i USA, det skriver Reuters.

Britiske læger siger, at man på 'daglig basis' finder nye smittede, rapporterer The Guardian. Og fredag havde Storbritannien hele 20 tilfælde, mens tallet forventes at stige i løbet af de næste uger.

Natten til søndag meldte WHO, at der var optalt 92 bekræftede tilfælde og 28 mistænkte tilfælde af abekopper i lande, hvor sygdommen normalt ikke findes.

De seneste dages udbrud har fået WHO-chef til at udtrykke sin bekymringen for sommerens aktiviteter herunder festivalssex.

»Som vi kommer ind i sommeren i Europa med store forsamlinger, festivaler og fester, er jeg bekymret for, at smittespredningen kan tage til, da de tilfælde, vi i øjeblikket opdager, er blandt personer, der har været seksuelt aktive, og da symptomerne er ukendte for mange,« sagde Hans Kluge fra WHO ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er fundet et tilfælde af abekopper i Sverige. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

Christian Wejse, der er speciallæge og forsker i infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital, forventer, at vi indenfor den nærmeste fremtid vil se tilfælde i Danmark.

»De vil måske blive indlagt her hos os på infektionsmedicinsk afdeling, fordi vi kan isolere dem, men jeg forventer, det vil være ganske få tilfælde,« sagde Christian Wejse tidligere til B.T.

Han understreger, at der slet ikke er nogen grund til at være bekymret for, at abekopper skal skabe en ny epidemi i Danmark med samme alvorlige konsekvenser som corona.

Fredag indkaldte WHO til et hastemøde om sygdomsudbruddet.

Danmark har endnu ikke registreret et tilfælde af abekopper. Det oplyste Sundhedsstyrelsen i en mail til B.T. for et par dage siden.

Abekopper viser sig typisk i form af feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler. Cdc/Reuters

»Der er ikke set tilfælde af abekopper i DK på nuværende tidspunkt. Vi har ikke en forventning om udbredt spredning i Danmark, selv hvis vi kommer til at se enkelte tilfælde herhjemme.«

»Abekopper viser sig typisk med blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler. Sygdommen varer normalt 2-4 uger, og der er rapporteret om en dødelighed mellem 1-10 %, men langt de fleste patienter forventes i et sundhedsvæsen som det danske at komme sig helt. Behandling er primært understøttende,« lød det fra Sundhedsstyrelsen.

Den danske lægemiddelproducent Bavarian Nordic sagde torsdag, at de havde sikret sig en kontrakt med et uoplyst europæisk land om at masseproducere og levere koppevaccinen, Imvanex, som reaktion på abekoppeudbruddet.

Sundhedsstyrelsen har også oprettet en række retningslinjer i forbindelse med sygdommen, der spreder sig i Europa.