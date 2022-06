Lyt til artiklen

Sidste år fik over 27.000 danskere landet over stjålet deres cykel.

Særligt er de dyre cykler med elmotor og lad foran i høj kurs for de langfingrede cykelentusiaster, der blandt andet videresælger dem på diverse salgsplatforme.

Og netop videresalg af stjålne cykler er et problem, som er rigtig svært at komme til livs ifølge Den Blå Avis. Det skriver TV 2 Fyn.

»Vi kan umuligt tjekke alle 2,8 millioner annoncer på vores site, men vores brugere er gode til at give os besked, når de oplever noget, der ser mistænkeligt ud,« siger kundeservicechef hos DBA, Lene Kristensen, til mediet.

DBA oplyser, at man ikke har et overblik over omfanget af problemet, og der ikke er nogen ansat til at gennemgå annoncerne for at undersøge, om der er hælervarer, der bliver solgt.

I stedet forsøger DBA at klodse bremsen på det ulovlige videresalg ved at kræve, at brugerne validerer deres profil med NemID før, at de kan sælge en vare.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af stjålne cykler blevet halveret siden 2010, hvor tallet lå på knap 53.000 cykler. Men selvom antallet af cykeltyverier er rekordlavt, så bliver der nu stjålet for langt flere penge.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan forsikringsselskabet Tryg har oplevet en stigning på 70 procent fra 2018 til 2021 i antallet af tyverier af cykler i prisklassen 10.000-29.999 kroner.

Derfor opfordrer forsikringsselskabet også til, at man passer ekstra godt på de dyre cykler og ikke lader dem stå ulåste.