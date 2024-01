Havde du ønsket dig en airfryer til jul, eller købt en til en du holder af, var du langt fra alene.

De små varmluftsdrevne køkkenmaskiner er så populære i Danmark, at det også nu kan mærkes på landets biblioteker.

På Odense Centralbibliotek ligger man inde med i alt 15 forskellige slags airfryer-kogebøger.

Der er bare ikke nogen af dem hjemme på hylderne lige nu.

Det skriver TV 2/Fyn.

Derfor skal man altså væbne sig med en god portion tålmodighed, hvis man gerne vil låne en af de eftertragtede opskriftsbøger med hjem.

»På airfryer-grundbogen har vi 66 reserveringer,« siger Anne Mette Kragsing, der er bibliotekar på Odense Centralbibliotek, til TV 2/Fyn.

Den lange venteliste gør, at man tidligst kan forvente den til udlån igen i 2026.

Samme bog, Airfryer-grundbogen af Britt Andersen, er også populær i hovedstaden.

Der er ikke ét bibliotek i Københavns Kommune, der lige nu har et ikkeudlånt eksemplar af bogen hjemme.

Her kan du dog nøjes med at vente til slutningen af april for at kunne låne den populære bog.