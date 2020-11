Borgere protesterede højlydt, da myndighederne tidligere på året fastlagde linjeføringen for en ny 170 kilometer lang højspændingsforbindelse i det vestjyske fra Holstebro i nord til til den dansk-tyske grænse i syd.

Ledninger og master skæmmer landskabet, og de færreste har lyst til at have en 35 meter høj højspændingmast stående i baghaven.

Men den stigende elektrificering af samfundet kræver endnu flere store højspændingsledninger, og det statslige selskab Energinet har allerede nu udpeget hele seks nye linjeføringer, skriver jp.dk.

Tre af dem er placeret i det jyske:

Højspændingsmaster rager ca. 35 meter i vejret. Foto: Claus Fisker Vis mere Højspændingsmaster rager ca. 35 meter i vejret. Foto: Claus Fisker

En 38 kilometer lang forbindelse fra Askær ved Skjern til Stovstrup ved Grindsted.

En 45 kilometer lang forbindelse fra Tjele ved Viborg til Trige nord for Aarhus.

Og en 26 kilometer lang forbindelse fra Landerupgård nord for Kolding til Revsing nord for Vejen.

De tre øvrige forbindelser ligger tæt ved Avedøreværket i hovedstadsområdet.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, forudser mange nye borgerprotester, og han vil derfor kræve åbenhed om de kommende projekter.

»Hvis man har valgt at bosætte sig på landet, ønsker man nok ikke at blive nabo til en høj mast. Så det er helt afgørende, at vi inddrager hele civilsamfundet i planlægningen. Det har manglet med masteprojektet i Vestjylland,« siger han til jp.dk.

Elektrificeringen af alt fra biler til opvarmning af huse kræver en stor udbygning af el-nettet. Foto: Henning Bagger Vis mere Elektrificeringen af alt fra biler til opvarmning af huse kræver en stor udbygning af el-nettet. Foto: Henning Bagger

Klimaminister Dan Jørgensen henviser spørgsmål om sagen til Energinet.

Herfra lyder det ifølge jp.dk, at der ikke er sat dato på, hvornår de nye ledninger skal sættes op, men at der er behov for at udbygge nettet.