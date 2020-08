Fredag forhandlede politikerne en aftale på plads om stoppe den generelle løkompensationsordnigen. Mandag er det fyringsdag.

Så kontant er meldingen fra Jacob Jensen, administrerende direktør i Jysk Display, der designer, producerer og installere stande til messer i hele verden.

En branche, der blev fuldstændig lammet, da coronaen rullede ind over Danmark og resten af verden i foråret.

Jacob Jensen har derfor sendt stort set alle sine 70 medarbejdere hjem med lønkompensation.

Tre milliarder kroner koster den nye aftale om hjælpepakker, som erhvervsminister Simon Kollerup præsenterede fredag.

»På mandag er vi nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere, vi gerne ville have fastholdt. Hvis ordningen var blevet forlænget, kunne vi have fastholdt dem og ventet og håbet på, at vi kunne komme ud i verden igen og levere vores produkter,« siger Jacob Jensen til dr.dk.

Jacob Jensen vil ikke sætte et præcist tal på, hvor mange af hans medarbejdere, der mandag vil få en fyreseddel. Men det bliver omkring 30-40 procent af medarbejderne.

Fredag blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, SF og Alternativet enige om en række nye hjælpepakker til virksomheder og kulturlivet.

Men lønkompensationsordningen blev kun forlænget for tvangslukkede virksomheder som eksempelvis natklubber.

Jacob Jensen og Jysk Display bliver derfor langt fra alene om at sige farvel til en række medarbejdere.

De seneste tal fra Erhvervsstyrelsen viser nemlig, at 19.193 personer var på lønkompensationsordningen i uge 33.

Virksomheder, der er ramt af restriktioner som eksempelvis forsamlingsforbud, vil fortsat kunne få dækket udgifter til faste omkostninger som eksempelvis husleje.