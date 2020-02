Kl. 19.37 tikkede der en anmeldelse ind hos Fyns Politi.

Her er to mænd kommet op at slås som konsekvens af en uoverensstemmelse i trafikken.

Slagsmålet udviklede sig til, at en 59-årig mand blev stukket i siden med en skarp genstand af en 58-årig mand.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taarnquist.

»Vi har anholdt en mand og offeret er uden for livsfare. Vi leder lige nu efter den skarpe genstand, der er blevet brugt til at stikke med. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange gange offeret er blevet stukket,« siger han.

Uoverenstemmelsen er ifølge politiet opstået i forbindelse med lygteføring.

Her var en tændt tågebaglygte og blink med forlygter årsagen til at situationen udviklede sig til håndgemæng.

Skænderiet opstod i krydset mellem Rugårdsvej og Åløkke Alle i Odense.