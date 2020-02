Torsdag den 16. januar var vejret over København fugtigt og blæsende. Temperaturen lå omkring de syv grader.

På Hvidovre Hospitals akutmodtagelse kiggede Signe Grønnebæk ned på sine bare fødder og spurgte sygeplejersken:

»Vil du have, at jeg skal tage bussen hjem i nattøj og bare tæer?«

Svaret var ja. Det var den tredje ydmygelse på under et døgn.

Signe Grønnebæk 39 år.

Bor på Amager.

Har skrevet bogen 'Anoreksigne'.

Har haft anoreksi i 17 år.

Holder foredrag om anoreksi.

Har haft skånejob, men søger om førtidspension.

Efter et ufrivilligt ophold på Hvidovre Hospital er 39-årige Signe Grønnebæk chokeret over tilstanden i det danske sundhedsvæsen.

»Jeg ved ikke, om man skal have et åbent benbrud, før de lægger mærke til én på akutmodtagelsen,« siger hun.

Husker du Signe Grønnebæk?

Tidligere har B.T. skrevet om, hvordan hun lever et dobbeltliv. Dels som Signe, der drømmer om et almindeligt liv. Dels som Anoreksigne, der indespærrer drømmene i meget stramme regler og tillader sig selv meget lidt mad. I videoen herunder fortæller Signe Grønnebæk om forholdet til sin krop.

Men det var ikke anoreksien, der var på spil, da hun natten til 16. januar vågnede med voldsomme smerter i højre side af maven.

»Jeg vred mig i smerter og kunne ikke rejse mig fra sengen. Jeg troede, jeg var ved at dø,« siger hun alvorligt.

Hun havde ondt på en måde, hun aldrig har prøvet før, og kastede op ud over gulvet i lejligheden på Amager.

Smerterne blokerede hendes hjerne. Den eneste tanke, der stod knivskarp var: ‘Jeg skal på hospitalet’.

Signe Grønnebæk blev sendt hjem fra Hvidovre Hospital i nattøj og bare tæer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Signe Grønnebæk blev sendt hjem fra Hvidovre Hospital i nattøj og bare tæer. Foto: Bax Lindhardt

For første gang i sit liv ringede hun 112. Det næste, hun husker, er falckredderen, der hurtigt havde et bud på en diagnose - nyresten.

»Du skal med ind,« sagde han og bar hende ned til den ventende ambulance. I nattøj og bare tæer blev hun lagt på båren, og mens de kørte mod Hvidovre Hospital, fik hun morfin.

Også lægen på skadestuen hældede mod diagnosen nyresten. Men først, da CT-scanneren næste morgen blev bemandet, kunne den endelige diagnose stilles.

Kort efter indtræf den første ydmygelse.

Morfinen var aftaget, og mavesmerterne var igen så voldsomme, at Signe Grønnebæk kun kunne holde ud at ligge sammenkrøbet i fosterstilling.

En sygeplejerske kom ind med to morfinpiller og en stikpille, som Signe Grønnebæk selv skulle placere i endetarmen.

»Det kan jeg ikke. Vil du hjælpe mig,« spurgte hun. Men sygeplejersken afslog.

»Skal jeg forstå det sådan, at jeg ikke må få en stikpille, før jeg selv har kræfter til at tage den,« spurgte Signe Grønnebæk.

Det bekræftede først den ene sygeplejerske og et par timer senere også en anden, der kom ind for at gentage, at det var meget vigtigt, at hun tog stikpillen.

Nyresten Omkring 10 pct. af alle mænd og fem pct. af alle kvinder får nyresten.

50 pct. af dem, der rammes, vil få et nyt anfald inden fem år, og 70 pct. vil opleve det inden 20 år.

Hyppigst er det aldersgruppen 30-50 år, der rammes.

Kilde: Sundhed.dk

Først hen på morgenen, efter at have slugt fire morfinpiller, lykkedes det Signe Grønnebæk selv at tage stikpillen.

Derefter indtrådte den anden ydmygelse. Hun skulle tisse - og ringede efter sygeplejersken.

»Du kan bare gå på toilettet,« lød beskeden.

»Men det kunne jeg ikke. Jeg kunne hverken mærke mine arme eller ben og turde ikke forlade min seng.«

Så hun måtte holde sig.

Endelig kl 8:30 kom lægen og bad hende gå ned til scanningsrummet. Da hun stadig ikke havde været i stand til at komme ud af sengen, var hun usikker på, om hendes ben kunne bære hende.

Her er det relevant at nævne, at Signe Grønnebæk på grund af sin anoreksi er stærkt underernæret.

»Jeg måtte tigge dem om, at jeg kunne blive kørt til scanningen. Det var så ydmygende,« siger hun.

En portør blev tilkaldt, og hun blev kørt til scanningen, der afslørede to nyresten. Lægen vurderede, at Signe Grønnebæk ville tisse dem ud i løbet af få timer, og sendte hende hjem.

»... selv om jeg sagde, at jeg var meget utryg ved at skulle hjem så tidligt. Jeg havde stadig ikke tisset og var bange for at være alene,« siger hun.

Og så er vi tilbage ved den tredje ydmygelse:

»Kan jeg få lov, at blive kørt hjem med flextrafik,« spurgte Signe Grønnebæk.

Hvad er flextrafik? Flextrafik henvender sig hovedsageligt til borgere, som ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik.

Flextrafik kan karakteriseres som behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne.

Kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter en fast køreplan.

Kilde: Sydtrafik.dk

Nej, svarede sygeplejersken, som ifølge Signe Grønnebæk uddybede: 'Flexkørsel er kun for gamle og meget, meget svagelige.'

»Kan jeg få lov at vente her til klokken 17, når min veninde har fri og kan hente mig,« spurgte Signe Grønnebæk.

Nej, lød svaret.

»Vil du have at jeg skal tage bussen i bare tæer og nattøj,« spurgte hun.

Det ville han, forklarer Signe Grønnebæk, der på ingen måde var tilfreds med udsigten til - med brækpose og bare tæer - at skulle tage den 51 minutter lange tur, der kræver minimum et skift mellem metro og bus. Heller ikke selvom lægen tilføjede, at hun kunne få et sæt engangstøj til turen.

B.T. har foreholdt Signe Grønnebæks historie for ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen fra Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Efter hendes vurdering burde Signe Grønnebæk have fået hjælp:

til at tage stikpillen.

til at komme på toilettet.

og til at komme hjem.

»Jeg vil selvfølgelig gerne beklage, at Signe Grønnebæk har haft en dårlig oplevelse hos os og ikke føler, at hun har fået tilstrækkelig hjælp,« siger hun.

I faktaboksen herunder bringes det fulde svar fra Hvidovre Hospital.

Hvidovre Hospital: 'Vi sender ikke patienter i nattøj med offentlig transport' Svar fra akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital: Karin Lornsen Jakobsen er ledende oversygeplejerske på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Hun var ikke selv på vagt den 16. januar, men har læst journalen og snakket med nogle af de kollegaer, der var på vagt den dag, Signe Grønnebæk var på akutmodtagelsen. »Jeg er ked af, at hun ikke har henvendt sig til os først. Enten med en klage eller på anden måde. Normalt inviterer vi gerne patienter ind til en kop kaffe, så vi kan snakke forløbet igennem, hvis de har været ude for en dårlig oplevelse.« Hvorfor skal Signe Grønnebæk selv tage stikpillen?

»Standarden er, at vi altid hjælper patienter med at tage en stikpille, hvis de ikke selv er i stand til det.« »Min klare forventning - og vores normal procedure - er, at man får hjælp til det, hvis man ikke kan tage stikpillen selv. Jeg kan kun oprigtigt beklage, hvis hun har oplevet, at det ikke er sket i situationen.« Hvorfor skal hun selv gå på toilettet?

»Selvfølgelig skal patienter have hjælp til at komme på toilettet, hvis de ikke selv føler sig i stand til at komme derud.« »Igen skal jeg beklage, hvis hun ikke oplever, at hun har fået den hjælp. Det er jeg rigtig ked af. Men Akutmodtagelsen er en travl afdeling, hvor vi har flere end 200 patienter igennem hver dag.« Hvorfor skal hun selv gå til scanning?

»Det er normalt, at vi vurderer, om den enkelte patient er i stand til at gå selv. Her er der tale om en forholdsvis ung kvinde, der er smertestillet, og som har fået kvalmestillende medicin. Man har sikkert vurderet, at hun godt kunne gå selv, men det har hun så ikke følt sig i stand til, og så rekvirerer man en portør. Det gjorde vi også i dette tilfælde.« »Vi giver altid vores patienter strømper og engangssko på. Vi lader ikke patienter gå til røntgen i bare tæer.« Hvorfor bliver hun nægtet flextrafik?

»Jeg vil gerne understrege, at vi ikke sender patienter ud i offentlig transport i nattøj. De får tilbud om en flextransport.« Siger du, at Signe Grønnebæk lyver?

»Jeg tror ikke, at hun lyver. Men jeg har talt med den sekretær, der havde vagt den 16. januar. Hun fortæller, at der var en drøftelse om, hvorvidt hun skulle tage taxa eller flextransport hjem.« »Vi opfordrer altid vores patienter til at blive hentet af en pårørende, så de ikke skal hjem til et tomt hus. Hvis det ikke kunne lade sig gøre i situationen, ville jeg forvente, at hun blev tilbudt flextransport. Vi sender ikke patienter hjem i bare tæer i offentlig transport.« »Hvis man læser reglerne sort på hvidt, så er det kun ‘sårbare patienter og pensionister, eller patienter, der bor langt væk eller som skal transporteres til og fra hospitalet flere gange’, der kan benytte sig af flextransport. Men både læger og sygeplejersker kan vurdere, at andre kan have brug for det,« siger Karin Lornsen Jakobsen og gentager: »Vi sender ikke patienter i nattøj med offentlige transportmidler.«

Det lykkedes Signe Grønnebæk at få fat i en veninde, som kom og hentede hende med tæpper og sutsko pakket i bilen. Derefter blev hun installeret på venindens sofa, hvor hun lå de næste dage.

Efter tre uger med konstante smerter var Signe Grønnebæk i sidste uge til kontrolscanning. Stenene var væk, men de mange dage på stikpiller og morfin havde udløst et mavesår, en urinvejsinfektion og en blærebetændelse. Sygdomsforløbet har kostet fem kilo.

Men langsomt får hun det bedre.

»Jeg er på en skrap penicillinkur, er stadig træt og bliver let forpustet. Men jeg kan spise igen, og jeg har taget et kilo på.«