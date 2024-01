En ellers almindelig arbejdsdag blev pludselig forvandlet til en rædselsfuld hændelse, som stadig sidder i 22-årige Erdo Tavukcu og hans to kollegaer.

Sammen arbejder de i Circle K i Ishøj.

Til at begynde med var der dog intet, der indikerede, at det skulle blive en anderledes arbejdsdag.

Lige indtil en kunde trådte ind i butikken. Han skulle have benzin på sin bil.

»Det var egentlig fint nok, og han betalte. Lidt efter kom han tilbage og fortalte, at han egentlig skulle have diesel på bilen. Men nu var pengene reserveret på hans kort, og så kan vi ikke udbetale dem. De frigives af banken.

»Og så blev han sur og aggressiv. Han ville bare have sine penge igen.«

Circle K har netop meldt ud, at sager vedrørende råb, trusler og seksuel chikane mod deres medarbejdere er steget fra 108 til 300 sager på et år.

Den dag i butikken blev Erdo Tavukcu og kollegaerne tilføjet til den statistik.

»Han kom tilbage et kvarter senere med en meget truende adfærd. Han mente, vi havde stjålet penge fra ham. Vi prøvede igen og forklare ham, at pengene var reserveret på hans konto, og vi kunne ikke gøre noget, men at de skal komme tilbage. Så råbte han bare endnu højere, mens andre kunder ikke kunne komme til.«

Og sådan blev det ellers ved i et kvarter:

»Til sidst var vi tre medarbejdere, som prøvede at forklare situationen. Men han følte sig snydt. Han sagde blandt andet til min kollega, at »hun var en lille pige, som ikke kunne passe sit arbejde. Han var rigtig flabet.«

Kunden endte med at forlade butikken. Men bestemt ikke tilfreds.

Det vurderer Erdo Tavukcu ud fra den fuckfinger, som kunden rakte i vejret, inden han gik.

»Det var enormt utrygt. Jeg kunne også se på mine kollegaer, at de var utrygge. Man vidste jo heller ikke, hvad han kunne finde på, eller om han kunne finde på at komme tilbage.«

»Og det sætter sig jo bare i en. Stemningen er præget af det, og det hele ender bare med at blive en dårlig dag for os alle. Det er meget ubehageligt.«

Sagen er ikke blevet politianmeldt.

Erdo Tavukcu har dog godt set de tal, som Circle K har lagt frem om grænseoverskridende adfærd blandt kunder. Og han er selv ikke i tvivl.

Kundernes adfærd er blevet mere negativ.

Og det er bare meget ubehageligt, siger han til slut.