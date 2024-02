Kan du forestille dig en valgkamp uden valgplakater i gadebilledet?

Måske, måske ikke. Men står det til Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup Kommune, skal valgplakater høre fortiden til.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

»Hvis en liste ikke har så mange penge til valgplakater, så er der en demokratisk ulighed, og så ser de desuden frygtelige ud. Men det vigtigste er hensynet til miljøet,« siger Lars Prier, der er byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune, til TV 2 Kosmopol.

I 2021 forsøgte Dansk Folkeparti og Alternativet at gøre det samme i Københavns Kommune.

Dengang fik forslaget dog ikke tilstrækkelig opbakning.

TV2 Øst skrev dengang, at en valgplakat i plast eksempelvis udleder 1,4 kilo CO2 – det svarede til, at en bil af nyere model dengang kørte ti kilometer.

Om valgplakaterne fremover bliver skrottet i Høje-Taastrup er op til byrådet at beslutte.

Ifølge Mads Bendix, chefrådgiver i politisk kommunikation ved virksomheden Operate, er det dog ikke ligetil bare at droppe plakaterne.

Han peger på – ud for forskning – at valgplakater har en effekt på det endelige kryds på valgsedlen, ligesom han frygter for stemmeprocenten, hvis gadebilledet ikke prydes af plakaterne, siger han til TV 2 Kosmopol.