Ti Lotto-spillere – over ti millioner kroner til deling.

»Man bliver jo helt glad i låget! Jeg troede først, at det var en million til deling. Jeg kunne ikke forstå det, for det virkede så uvirkeligt,« som en af de heldige vindere, en kvinde fra Storkøbenhavn, fortæller.

Men den var god nok. Og hun kan nu sammen med de øvrige ni vindere kalde sig millionær.

Helt præcist vandt spillerne hver især 1.001.681 kroner, efter at de for nylig købte sig ind i et såkaldt klubspil i en kiosk i Dyssegård ved København.

Klubspil Et klubspil kaldes også for et anpartsspil. Det er, når Lotto-forhandleren vælger at dele Lotto-kuponen op i flere anparter, for eksempel i ti styk som i tilfældet med kiosken i Dyssegård. Herefter printes ti kvitteringer, hvorved op til ti forskellige kunder så hver kan købe en tiendedel af Lotto-systemet – og dermed få en chance for at vinde en tiendedel af gevinsten. Kilde: Danske Spil

Kvinden fra Storkøbenhavn, der gerne vil være anonym, har ikke fortalt andre end sine allernærmeste om gevinsten.

Og det kan godt være lidt svært at håndtere, fortæller hun.

»Det er jo en fantastisk historie, at jeg nu vinder en million, men jeg kan jo ikke fortælle den til nogen! Hvis du vidste, hvor mange gange, jeg har siddet og snakket med nogen om gevinsten, hvor jeg har haft lyst til at råbe ’det er mig’,« siger den mangeårige Lotto-spiller:

»Jeg har lyst til at råbe ud over det hele … endelig lykkedes det.«

Den trods alt stilfærdige tilgang har kvinden også benyttet sig af i forhold til de mange penge.

De er ikke blevet brændt af på ekstravagante ting. I stedet har hun eksempelvis købt nye vinduer og et nyt badeværelse til dem i den nærmeste kreds, der har haft brug for det.

»Du kan ikke se på mig, at jeg er millionær, for jeg har ikke tænkt mig at begynde at bruge mange penge, men jeg har brugt lidt på folk, der tidligere har hjulpet mig,« siger hun i en pressemeddelelse.