Det var midt i et spil Playstation med vennerne, at den unge mand fra Nordjylland opdagede det.

»Det var meget surrealistisk. Jeg troede ikke på det til at starte med. Jeg lukkede og åbnede appen flere gange,« fortæller han.

Men den var god nok.

Han var blevet millionær. Lige akkurat.

Det viste cifrene 1.000.060 i Danske Spils app, som han forleden tjekkede på sin telefon. Vinderen ønsker at være anonym.

Og faktisk formåede den unge nordjyde at holde sig helt roligt, efter at det gik op for ham, at han var blevet millionær.

»Jeg sagde intet til de venner, jeg spillede Playstation med. Jeg spillede bare videre og sad og fejrede det med mig selv,« siger han i en pressemeddelelse fra Danske Spil:

»Jeg holder det helt hemmeligt, og det er faktisk kun mine forældre, der ved det.«

Og hvad skal pengene så bruges til?

Jo, nordjyden overvejer at investere dem. Eller også købe en lejlighed, når han engang skal flytte hjemmefra.