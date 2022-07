Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da en mand fra Fyn en søndag vågnede ved firetiden, konstaterede han hurtigt, at han nok ikke ville falde i søvn igen. Så han hev en bog frem og begyndte at læse, mens hustruen sov videre.

På et tidspunkt fik han så øje på sin telefon.

»Jeg tænkte, at jeg lige måtte tjekke, om der var sket noget over natten.«

Det var der.

»Så stod der på min mail, at jeg havde vundet 300 kroner i Lotto – og en million,« fortæller vinderen i en pressemeddelelse udsendt af Danske Spil.

I første omgang troede han ikke sit eget held. Han tænkte, at der var nogle, der lavede fis med ham.

Men efter at have tjekket sin spilkonto hos Danske Spil var han ikke i tvivl. Han var blevet millionær.

En detalje han lige glemte at orientere sin hustru om, da hun også vågnede.

»Vi skulle hen til vores venner, og først da vi kom hjem igen, gik det op for mig, at jeg havde glemt at sige det min kone. Så jeg skyndte mig at vise hende mailen.«

Ægteparret har sammen to børn, der begge får glæde af nogle af pengene.

Derudover skal gevinsten bruges på en flytning og gode oplevelser.

»Vi skal rejse til sommer, et sted hen, hvor der ikke er for meget corona. Det kunne sagtens ske. Vi tager det stille og rolig, jeg mangler ikke noget.«