16. september kom Apples nyeste mobiltelefoner, iPhone 14, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max, på markedet.

Men fødslen af de nye og stærkt imødesete telefoner er ikke gået helt ubesværet.

Flere tech- og almindelige medier skriver nemlig, at der er problemer med kameraet.

Heriblandt på 9to5mac og The Guardian.

Det er i populære apps som TikTok, Snapchat og Instagram, at kameraet ikke fungerer som det skal, ifølge flere brugere.

Som det kan ses i flere videoer, som er blevet delt på Twitter, ryster kamerabilledet og gør det umuligt at tage et billede.

'Nå, det ser ud til, at jeg har fundet den første iPhone 14 fejl,« skriver en bruger

Dette tyder på, at der er en form for fejl i OIS'en (optical image stabilisation, red.), som er Apples billedestastibilsator, der netop skal være med til at forhindre rystelser og give skarpe billeder.

Fejlen opstår ikke, når man bruger kamera-appen på telefonen, og ifølge 9to5mac kan det være, at de påvirkede apps skal opdateres for at fungere med iPhone 14's kamera. Disse opdateringer eksisterer dog ikke endnu, og derfor er der ikke en umiddelbar løsning.

Apple har endnu ikke kommenteret på fejlen, og det vides heller ikke, hvor mange der er påvirket.