Der gik ikke længe fra det stod klart, at Mia Skadhauge Stevn var blevet dræbt, til fortovet foran Netto på Vesterbro var fyldt med blomster og rørende beskeder til ære for Mia.

Det var nemlig her, den 22-årige blev samlet op af en personbil, da hun var på vej hjem fra en bytur. Siden blev dele af hendes lig fundet i Dronninglund Storskov.

Blomsterhavet har stået som et minde for Mia Skadhauge Stevn siden 10. februar, men her en måned senere bliver der nu ryddet op i det, lyder det fra Aalborg Kommune.

Flere af blomsterne er nemlig begyndt at visne.

»Årstidens kølige vejr har gjort, at buketterne har holdt længe, men nu er mange af blomsterne visnet. Derfor vil vi de kommende dage foretage en nænsom oprydning på fortovet ud for Netto på Vesterbro,« siger Niels Sloth, der er afdelingsleder i Aalborg Kommunes entreprenørenhed.

Det er dog ikke bare på Vesterbro, der er lagt blomster.

Også på havnefronten ved restauranten Prinses Juliana vil kommunen rydde op i de blomster, der er blevet lagt til ære for Oliver Ibæk Lund, der få dage inden Mias forsvinden faldt i Limfjorden.

Oliver Ibæk Lund er endnu ikke blevet fundet, og politiet betragter den 21-årige som omkommet i en drukneulykke.

»Vi fjerner de visne buketter, og lader resten af blomsterne ligge, så længe de er friske,« slutter Niels Sloth.