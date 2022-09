Lyt til artiklen

Energiselskabet Andel Energi er lagt ned af opkald i sådan en grad, at man har været nødt til at lukke telefonerne.

»Der har været ekstraordinært travlt på telefonerne og mail i et stykke tid, og nu er vi nødt til at sørge for at få svaret på de spørgsmål, der allerede er kommet ind,« lyder det på Andel Energis hjemmeside.

Årsagen er ifølge selskabet selv, at man er i en ekstraordinær situation i Europa lige nu.

»Travlheden skyldes selvfølgelig den helt usædvanlige situation i den europæiske energibranche og alle de spørgsmål, det giver,« skriver selskabet.

Har man brug for at komme i kontakt med Andel Energi, kan man skrive til dem, opfordrer de.

Andel Energi er et af Danmarks største energiselskaber, og de oplevede allerede i starten af september, at interessen for de stigende energipriser er blevet enorm.

Selskabet fortalte dengang, at deres kundeservice var under pres, men også at deres app, hvor man kan følge priserne, blev downloadet i stor stil.

I august var der flere end ni gange så mange besøgende på den del af Andel Energis hjemmeside, hvor man kan se den aktuelle timepris, som i januar, der ellers normalt er den travleste måned. Det tal er kun steget siden.