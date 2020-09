En kvinde fra Nordsjælland troede ikke sit eget held, da hun for nylig fik en mail fra Danske Spil:

»Tillykke! Du har vundet en million,« stod der.

Kvinden havde netop mistet sit job på grund af coronakrisen, så pengene falder på et tørt sted.

De fleste af os elsker at læse om de heldige danskere, der pludselig vinder millioner i Lotto og med ét slag får vendt op og ned på deres tilværelse.

Det er fascinerende drømmestof, der giver næring til tanken: Bare det var mig! Tænk, hvis jeg også vandt!

Engang imellem dukker der dog vinder-historier op fra Danske Spil, som giver ekstra god mening, og hvor man for alvor under den pågældende den store gevinst.

Tag for eksempel den seneste pressemeddelelse fra spilgiganten, som fortæller om en kvinde fra Nordsjælland, der mistede sit job under coronakrisen.

Nu har hun vundet en million i lotto.

»Vi har klaret os okay, men der har selvfølgelig også været nogle udfordringer. Det er ikke helt nemt at finde nyt arbejde lige nu. Derfor er det rart at vide, at man har noget at give af, nu hvor fremtiden føles noget uforudsigelig. Det giver os en virkelig god ro at have vundet de penge,« siger kvinden, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Kvinden og hendes mand vandt millionen, selv om de ikke havde de rigtige vindertal. Millionen blev nemlig vundet på Danske Spils Millionærgaranti fra Lotto, hvor der hver uge bliver trukket lod om to gevinster på en million kroner.

I første omgang har parret valgt at holde milliongevinsten hemmelig for familie og venner, da de lige vil se tiden og jobsituationen an.

»Vi vil selvfølgelig gerne forkæle vores børn, men det skal ikke være en forbrugsfest. Vi vil gerne på en ferie sammen med børnene og dele glæden med dem på den måde. Selvfølgelig vil vi også gerne skubbe gang i økonomien, men vi vil også være fornuftige og ikke bare bruge løs uden at tænke os om,« siger den heldige vinder.