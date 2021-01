De startede i 2018 som to sommerfugle – ja, det hedder det, når man bliver hyret ind som ekstra hjælp til sommertrafikken i lufthavnen. De elskede jobbet. Miljøet. Og blev hængende.

Så ramte corona, og de to kuffertdrenge landede hjemme i sofaen på lønkompensation. Men selv om de fik 50 procent af deres løn, kunne de jo ikke bare sidde der og kukkelure.

»Vi kan ikke bare sidde på vores flade røv og vente på, at nogen tilbyder os et job, eller corona går over,« sagde Benjamin Rasmussen Nikkhah efter nogle uger, da han hankede op i sin kammerat Asger Tobias Brodtkorb.

De to gutter rejste sig fra sofaen. De havde en drøm. Og på mandag langer de for første gang mexicanske taco birria over disken i deres foodtruck Mexihagen ved Nørrebro Bycenter.

Det er fedtet mad, der bliver solgt i foodtrucken. 'Ikke sundere – bare bedre', som sloganet lyder.

Drømmen var egentlig at rejse til Mexico for at finde den helt rigtige autentiske opskrift. Men da verden er lukket ned, måtte de blive hjemme og i stedet 'rejse ind' i alverdens Facebook-grupper.

Her fandt de en mexicansk fyr, hvis mama havde et gadekøkken, hvor hun lavede birria ud fra en gammel opskrift, der var gået i arv i flere generationer.

»Så vores rejsebudget gik til at betale hende for opskriften i stedet,« siger 27-årige Asger Tobias Brodtkorb.

Birria er oksetykkam, der har kogt i mange timer i en krydret sauce. Og den bliver serveret i tacopandekager, som er dyppet i fedtstof og stegt på en pande. Det eneste grønne er de krydderurter, der tilføjer lidt knas og friskhed på toppen.

Det er komfortfood. 'Not healthier – Just better', som foodtrucken Mexihagens slogan lyder.

»Det er en meget fedtet ret. Og vi tror på, at det er det, Danmark har brug for lige nu,« siger Asger Tobias Brodtkorb.

Det er i hvert fald det, Asger har brug for. For godt fire år siden afsluttede han sin behandling for spiseforstyrrelsen ortorexi: et overdrevent fokus på at spise sundt og træne.

Efter behandlingen hadede han mad og levede stort set af havregrød og toastbrød.

Han var ikke som sådan bange for igen at komme til at leve restriktivt, men han har bare hadet, at maden har taget så mange år af hans liv, så glæden ved mad var forsvundet.

»Men jeg har ikke lyst til, at mit liv skal blive kontrolleret af fem dårlige år af mit liv,« siger han og fortsætter:

»Mexihagen er for mig en måde at finde tilbage til den kærlighed til mad, jeg tidligere har haft. At kunne nyde mad igen og glæde mig til at dele madoplevelser med venner og familie.«

Og derfor betyder deres slogan noget helt særligt for ham. Det er ikke sundere, bare bedre.

»Det er en lille sejr for mig, at jeg igen kan spise, hvad jeg har lyst til. Og jeg vil gerne inspirere andre til det samme,« siger han.

Og så har han verdens bedste kompagnon med sig fra lufthavnen, 29-årige Benjamin Rasmussen Nikkhah.

De to lærte hinanden at kende, da de i 2018 begge var sommerfugle. Og Benjamin kender Asgers historie. Ved, hvad han har været igennem.

»Hvis de der mandemænd ude i lufthavnen for eksempel sad og nedgjorde små, tynde piger i TV Avisen, vidste han, hvad det triggede i mig,« siger Asger Tobias Brodtkorb.

Benjamin Rasmussen Nikkhah konstaterede hurtigt, at de to gutter ikke kunne vente på at dagpengesystemet fik dem i job. Så han hankede op i sin kammerat.

Det er nemlig et helt særlig miljø, som dine kufferter ruller ind i, når du smider dem på transportbåndet ude i lufthavnen.

»Mange bliver overraskede over, hvor fantastisk en arbejdsplads det er. Man går meget tæt sammen og lærer derfor hinanden godt at kende,« siger han og fortsætter:

»Når jeg kører forbi derude nu, kan jeg godt savne de andre. De gode minder. Men vi er jo allesammen fyret og et andet sted nu,« siger han.

Og skal han være ærlig, er det måske også meget godt for dem begge at prøve noget andet end at fragte kufferter og klapvogne fra bagagebånd til fly og retur.

»Det var nok det spark bagi, vi havde brug for,« siger han.

I hvert fald har han oplevet en helt anden gejst, siden de i sommer tog hul på deres nye drømmejob.

»Jeg vågner helt klart end et større smil end for et år siden. Jeg har altid haft nogle lidt mørke morgener, hvor jeg lige skal i gang, før jeg kan se lyst på dagen,« siger han og fortsætter:

»Det er bare lidt sværere at komme op til en 04.30-vagt, hvor man skal bære tunge kufferter – selv om det nok skal blive hyggeligt, når jeg først er derude.«

Selv om det kan være hårdt at komme op til en 04.30 vagt, hvor man skal slæbe tunge kufferter, har Asger Tobias Brodtkorb elsket jobbet i lufthavnen.

Og så kan det godt ske, at der er en masse bøvl og besvær, når man skal starte sin egen lille biks op.

»Vi prøver at slå kold vand i blodet. På fredag stiller vi foodtrucken op, og mandag går det løs,« siger han.

De er nybegyndere, ja. Men de er overbevist om, at de har et godt produkt.

»Vi kan lave maden og servere den med et smil. Så er spørgsmålet bare, om vi kan følge med,« siger Asger Tobias Brodtkorb.

De håber naturligvis på, at Mexihagen bliver en stor succes. Og gør det ikke det, har de heller ikke noget imod at vende tilbage til lufthavnen, når verden åbner igen.

»Det er et fantastisk sted,« siger han.