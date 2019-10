For ni måneder siden blev han fyret af Kommunernes Landsforening (KL).

Årsag: Upassende beskeder til flere kvindelige medarbejdere. Men nu har Københavns Kommune åbnet dørene for den tidligere direktør i KL Arne Eggert.

Han skal være leder af borgmester Cecilia Lonning-Skovgaards (V) kontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i København.

Det bekræfter kommunen over for Altinget.

Arne Eggert blev i januar 2019 fyret efter at have sendt flere upassende beskeder til kvindelige kolleger i KL. Beskeder, som tillidsfolk afleverede anonymiseret til den øverste chef i KL, adm. direktør Kristian Wendelboe.

Han reagerede prompte og fyrede den ellers succesfulde embedsmand og direktør for 'upassende adfærd'.

Efter KL's opfattelse var beskederne over grænsen, netop fordi de var fra en chef og til almindelige medarbejdere. Arne Eggert blev dog ikke politianmeldt, fordi der ifølge KL ikke var tale om overgreb eller noget andet strafbart.

I KL havde Arne Eggert ansvaret for dagtilbud til børn, folkeskole og uddannelse. Kort tid før fyringen fik han til opgave at stå for arbejdet med 'digitalisering og teknologi' under et nyt Center for Digitalisering og Teknologi i KL-regi.

KL blev efter fyringen kritiseret for at give Arne Eggert 13 måneders løn , hvilket ifølge Jyllands-Posten samlet løb op i 1,8 millioner kroner.

De kritiske røster kom blandt andet fra partier på Christiansborg.

Inden Arne Eggert blev hentet til KL i 2016, havde han en længere karriere i Undervisningsministeriet. Frem til november 2016 var han afdelingschef i ministeriet, mens han fra 2007 til 2012 var kontorchef og fra 2002 til 2007 ministersekretær.

Arne Eggert oplyser til B.T., at han ikke har nogle kommentarer har til jobskiftet.