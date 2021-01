I slut-december blev de første danskere vaccineret mod corona. Nu ser vi eksempler på de første vaccinerede, der alligevel bliver smittet med corona. En af dem er en ung mand, der arbejder som poder på et testcenter, som B.T. har talt med.

»Jeg tænkte, det er bare løgn, og jeg forstod ikke, hvordan jeg kunne være blevet smittet. Så jeg tænke, om det kunne være vaccinen, der havde smittet mig,« siger personen, vi kalder Lasse, som er anonym, da der er tale om private sundhedsoplysninger.

B.T. har fået tilsendt dokumentation for både vaccinen og coronasmitten. Her fremgår det, at Lasse blev vaccineret med Pfizer/BioNTec-vaccinen 28. december. Otte dage senere, 5. januar, blev han testet positiv med corona.

Det er der ifølge Peter Kamp Busk, lektor i medicinsk biologi ved Roskilde Universitets Center, en god forklaring på.

»Det kan ikke være vaccinen, der har smittet ham. Det kan den ikke. Det svarer til at tro, at man bliver en ko af at spise en burger,« siger Peter Kamp Busk.

For vaccinen indeholder ikke noget, der er i nærheden af at være en levende coronavirus, og derfor kan den ikke smitte folk, der bliver vaccineret. Vaccinen består ifølge Peter Kamp Busk af et stykke syntetisk fremstillet RNA, som er et lille stykke af en død virus.

Dette gælder ikke kun for Pfizer/BioNTec-vaccinen, men også for den nye godkendte vaccine fra Moderna. Andre coronavacciner, der er lavet af dette, kan heller ikke smitte.

Men Lasse er nu engang blevet smittet med corona, men det er ikke underligt, siger Peter Kamp Busk.

For det første kan man blive smittet, inden man er vaccineret, og så bliver man stadig syg. Men ifølge Peter Kamp Busk tyder alt på, at Lasse er blevet smittet, efter han har fået vaccinen, da der gik otte dage fra vaccinestik til positivtest.

Det kan skyldes, at immunsystemet lige skal nå at reagere, før det kan danne antistoffer mod en virus:

»Det kan være, fordi hans immunsystem har reageret langsomt. Så er der jo en periode, hvor man ikke er immuniseret, hvor man kan nå at blive smittet og syg.«

En anden forklaring er, at Lasse er en af de få, som vaccinen ikke virker på. Pfizer/BioNTec-vaccinen, som Lasse har fået, beskytter med 95 procent sikkerhed. Det betyder altså, at nogle, der får vaccinen, ikke bliver immune.

»Når den er 95 procent sikker, så betyder det, at fem ud af 100 ikke bliver immune. Lasse kan være en af de fem procent, det kan jeg ikke sige, om han er, men det er en mulighed. Skalerer vi det op, så betyder det, at 50.000 ud af én million ikke bliver immune over for virussen.«

B.T. har foreholdt Lasse forklaringerne på, hvorfor han kan være blevet smittet, og han er lige så stille ved at lade sig overbevise:

»Min arbejdsplads (testcentret, red.) siger også, at det ikke kan være vaccinen, der har smittet mig, så jeg er jo nok blevet overbevist. For der er mange, som siger, det ikke kan lade sig gøre, men til at starte med troede jeg virkelig, det var vaccinen,« siger Lasse.

Mens knap 64.000 allerede er vaccineret, står mange i kø som de næste til at blive prikket i overarmen. Derfor er Lasse nok ikke det eneste eksempel, vi kommer til at se, på en person, der først bliver vaccineret og derefter bliver smittet med corona.

Peter Kamp Busk har allerede slået fast, at vaccinen ikke kan smitte med corona. Alligevel vil han gerne slå et slag for, at selv de vaccinerede passer på sig selv og hinanden.

»Det er vigtigt at sige til folk, som bliver vaccineret, at man stadig skal passe på. For vaccinen beskytter ikke bare med det samme,« siger Peter Kamp Busk.