Den svenske dreng kom forbi med et kærestebrev: »Vil du med til skolebal? Ja eller nej.« Hun svarede ja.

»Det var en magisk aften. Jeg havde den her romantiske ide om, at sådan kommer kærlighed til at være,« siger Michelle Ernst. Men de næste mange års jagt på den store kærlighed skulle blive alt andet end det, romantisk.

Barren var måske også sat lidt højt med hendes første 'date', da hun boede i Kina med sin familie. De to 11-årige, hun og svenskeren, der med fugtige hænder dansede tæt til Shakiras 'Underneath Your Clothes'.

Da hun sammen med familien flyttede tilbage til Danmark, gik der i hvert fald ikke længe, før hun i stedet for søde kærestebreve fik tilsendt sit første 'dick pic'.

Siden er hendes dagbog fyldt op med alverdens mærkværdige dates, som alle har det til fælles, at det aldrig blev til den store kærlighed – i hvert fald ikke fra hans side.

Erfaringer, 26-årige Michelle Ernst nu deler råt for usødet i bogen 'Kærlighed og klamydia'.

For eksempel hendes første forsøg på en rigtig kæreste, da hun som 20-årig rejste rundt i Asien og mødte fyren med de blå øjne, den solbrune hud og det lyse hår.

30. januar 2014 klokken 04.21: Vi stod med fødderne i vandet på stranden og snakkede den første aften, jeg mødte ham, da et stjerneskud skød hen over himlen, og jeg tog mig selv i at ønske, ønske, at han blev min. Og det blev han. Om ikke andet i en kort periode. Desværre er ting bare nemmere på en tropisk strand på Koh Phangan, end de er hjemme i grå kolde Danmark.

Michelle Ernst kom hjem en måneds tid før sin ferieflirt. Så da han endelig landede, troppede hun op i lufthavnen sammen med hans mor for at hente ham. De tog hjem. Havde sex.

»Og mens vi lå der helt nøgne, fortalte han, at han ikke elskede mig alligevel,« siger hun.

Dagbogen, der er skrevet med en god portion humor, har hjulpet hende til at tackle de til tider absurde oplevelser. Den indeholder også mere grafiske detaljer om, hvad stort set fremmede fyre synes, de kunne tillade sig at bede hende om.

»Jeg håber jo, at andre i samme situation kan få noget ud af at læse, at de ikke er de eneste, der har de her oplevelser,« siger hun.

Dates, hvor fyren kun var interesseret, indtil de havde været i seng sammen. Dates, hvor fyren slet ikke mødte op.

13. september 2019 klokken 22.47: Havde date klokken 20. Date dukkede ikke op. Stod foran café i 10 kolde minutter, før jeg opdagede, at han havde slettet mig på alle sociale medier. Er det sådan, folk melder afbud i dag?

Hun kalder det 'en rådden datingkultur', som appen Tinder kun har været med til at fyre op under.

»Har man ikke lige været aktiv i en periode, måske fordi du faktisk ser en, minder appen med sine notifikationer dig hele tiden om, at der jo er hundrede andre muligheder derude,« siger hun.

Man skal investere så lidt af sig selv som muligt i den anden. Den, der får følelser først, har tabt Michelle Ernst om nutidens dating

Når Michelle Ernst fik følelser for en fyr, sagde hun det højt: »Jeg kan virkelig godt lide dig.« Sådan er hun. Ærlig.

»Det må man bare ikke sige, for så løber personen skrigende væk,« siger hun og uddyber:

»Man skal investere så lidt af sig selv som muligt i den anden. Den, der får følelser først, har tabt,« siger hun.

Da hun fyldte 25 år, havde hun endnu ikke haft en rigtig kæreste.

»Det der med kærligheden fungerede bare aldrig for mig,« siger hun.

Helt galt gik det, da hun i 2019 meldte sig til datingprogrammet 'Koden til kærlighed' på DR.

29. maj 2019 klokken 23.16: Jeg var jo taget til Distortion for at mødes med ham! Hvor fanden var han? Tårerne pressede sig på. Jeg følte mig dum og ligegyldig, og det var det sidste, jeg havde brug for oven på en dag som i dag. Og så på kamera! Se stakkels Michelle. Hun er blevet efterladt af sit match. Kunne allerede høre for mig den triste musik, som DR3 ville smide på som underlægningsmusik.

Datingeksperimentet skulle have varet i en måned, men sluttede for hendes vedkommende efter en uge. Han ville ikke mere.

»Endnu en fyr, som ikke synes, jeg var værd at investere i. Endnu en ting, jeg ikke kunne finde ud af,« siger Michelle Ernst, som oveni havde en bacheloropgave, hun var helt sikker på, hun heller ikke ville bestå.«

Hun dumpede ikke. Hun fik 10.

Men samtidig ramte hun mentalt bunden, da hun en dag hjemme i sin lejlighed fik et voldsomt angstanfald og kom i psykiatrisk afdeling.

Hun begyndte i gruppeterapi, hvor hun lærte, at hun ikke skulle arbejde så hårdt for, at folk skulle elske hende.

Foto: Privatfoto

»I stedet for hele tiden at gøre mig fortjent til folks kærlighed skulle jeg læne mig lidt tilbage og se, hvad de havde tænkt sig at investere i mig,« siger hun.

En torsdag stod hun i metroen på vej til gruppeterapi. Hun havde datet den her fyr, hun kendte fra sit studium, i to måneder. Han var anderledes end de andre fyre, hun havde datet, der typisk var 'meget ambitiøse og meget travle'.

Alligevel havde hun brug for at finde ud af, hvad han ville.

Han skrev, at han havde købt biografbilletter til filmen 'Joker': »Vil du med?«

»Er det som venner eller hvad?« svarede Michelle Ernst ham tilbage.

»Jeg tænker, at vi kunne spise noget mad sammen, og så kunne vi sagtens gå hen og blive kærester,« lød hans svar.

I januar blev de officielt kærester.

»Det viste sig, at han havde købt kærestesæder i biografen,« siger hun og fortsætter:

»Der var endelig en fyr, der rent faktisk ville mig.«

