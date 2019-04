1. april skal man ikke tro på alt, hvad man læser i sin avis eller på nettet.

Traditionen tro laver mange danske medier og virksomheder en historie, som ikke passer på den første aprildag. B.T. giver dig her overblik over de forskellige usande historier.

Hos Berlingske kan man læse, at det årlige folkemøde på Bornholm flyttes. I fremtiden skal det i stedet afholdes på øen Lindholm, der ligger mellem Kalvehave på Sydsjælland og Møn.

Årsagen til flytningen til øen, som fra 2021 skal huse afviste asylansøgere, skal være, at gøre folkemødet mere eksklusivt.

Hos Politiken er årets aprilsnar, at Dansk Folkeparti ønsker at rive bygningen, der huser Nationalbanken, ned.

Partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen, fortæller, at bygningen 'er et eksempel på den menneskefjendske arkitektur med inspiration fra Bauhaus, som har ødelagt vores middelalderbyer landet over'.

Hos Ekstra Bladet har man valgt at gå en noget anden vej. Her kan man læse, at Ghita Nørby, som netop har været i vælten på grund af et meget omtalt interview hos Radio24Syv, nu er blevet så varmt et radionavn, at hun nu vælter sig i tilbud om radiojobs.

Derfor skal Ghita Nørby nu til at lave et program på P1 sammen med Malene Schwartz - begge kendt fra Matador - med navnet 'Danske Divaer'.

I vores egne spalter her på B.T. er årets aprilsnar en nyhed fra Tivoli. I artiklen kan man læse, at den gamle have i midten af København åbner en ny forlystelse til hunde.

Forlystelsen får navnet Fatamorgana. Og her skal såvel hunde som hundenes ejere kunne få sig en på opleveren. Nyheden vækker i øvrigt glæde hos Dansk Kennel Klub.

Det er ikke kun hos medierne, der bliver begået usande historier 1. april. Også hos flere virksomheder har man gjort sig umage for at snyde danskerne.

Et af de steder er takeaway-portalen Just Eat, der i en pressemeddelelse skriver, at de ligger inde med et drømmejob til folk, der elsker takeaway.

De står nemlig klar met et job som tester af de forskellige takeaway-steder. Så hvis man ønsker at få løn for at spise take away, som har man chancen.

Hos Fængselsforbundet er man også parat med en aprilsnar. Det handler om, at man fra 2022 har fået bygget et helt nyt fængsel. Det specielle ved fængslet er, at det modsat i dag skal være et fængsel, som ikke er rart at bo i.

Det nye fængsel er designet af BIG - Bjarke Ingels Group - og skal være uden kunst på væggene eller træer i omgivelserne. Det er justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som står bag beslutningen.

Hos hjemmesiden vorespuls.dk, som er drevet af DGI, er der en glædelig nyhed for alle os, som gerne vil være hurtigere på løbeturen, men helst ikke vil træne alt for meget for at opnå det.

De skriver, at man kan droppe en masse af den hårde træning og i stedet bare sørge for at have en luft i maven, når man skal ud og løbe. Prutterne fra tarmluften kan nemlig sørge for, at man kan øge sin fart på turen med helt op til 25 procent.

