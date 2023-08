Er du en af de uheldige, der har fået aflyst en flyafgang eller ventet i timevis på at komme afsted på ferie, er der hjælp at hente.

Det kan nemlig meget vel være, at du har krav på kompensation.

Alligevel oplever mange danskere hvert år, at det er svært at få udbetalt den erstatning, de har krav på i forbindelse med forsinkede eller aflyste fly.

Det skriver Forbruger Europa i en pressemeddelelse.

Her henvender flere danske passagerer sig hvert år, fordi de oplever, at de har svært ved at få udbetalt erstatning efter forsinkelser eller aflysninger på flyrejsen.

»Nogle kan ikke komme i dialog med flyselskabet, nogle får et svar, de ikke er enig i, og andre får tilfældige eller mangelfulde beløb udbetalt,« siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arent.

»Der er nogle, der giver fortabt i processen, fordi de for eksempel ikke kan få hul igennem til flyselskab, rejsebureau eller billetformidler. Men der er rettigheder, der skal beskytte dig i den situation. Derfor anbefaler vi, at du står fast,« tilføjer han.

Konkret opfordrer Forbruger Europa Danmark dig til gøre følgende:

1. Skaf dokumentation

Gem al relevant dokumentation, herunder billetter, boardingkort og eventuelle meddelelser eller kvitteringer fra flyselskabet eller lufthavnen. De dokumenter er vigtige, hvis du senere skal klage.

2. Tag kontakt med flyselskabet

Hvis du ikke har fået tilbudt refundering eller kompensation i forbindelse med din aflyste eller forsinkede flyafgang, så kontakt selv dem, du har købt billetten af. Det er en god idé at indsende din klage så hurtigt som muligt.

Sender du din klage via en formular på flyselskabets hjemmeside, så tag et skærmprint, inden du trykker send, så du senere kan dokumentere klagen.

3. Sådan klager du

Det bør altid fremgå af aftalebetingelserne, hvem du kan klage til, hvis der opstår problemer i forbindelse med din rejse. Hvis du er i tvivl om, hvem der er den egentlige aftalepart, kan du klage til alle parter, for eksempel flyselskab, rejsebureau og bookingportal.

Er der ikke hjælp at hente hos flyselskabet, er der heldigvis hjælp at hente andre steder.

»Hvis problemet opstod, da du fløj fra en udenlandsk lufthavn, kan du overveje at oprette en sag hos Forbruger Europa. Vi kan give dig råd om dine rettigheder, vurdere din sag og hjælpe med at løse eventuelle udfordringer,« siger Lars Arent.

Hvis du derimod oplevede forsinkelser eller aflysninger, da du skulle flyve fra en dansk lufthavn, kan du kontakte Trafikstyrelsen:

»Hvis dit flyselskab ikke umiddelbart vil refundere dine udgifter i forbindelse med en aflyst eller forsinket flyafgang fra en dansk lufthavn, skal du altid først klage til dit flyselskab. Får du ikke et tilfredsstillende svar fra flyselskabet inden for seks uger, kan du altid klage direkte og gratis til Trafikstyrelsen,« siger kontorchef i Trafikstyrelsen, Line Theil Elikofer.

Forbruger Europa er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som rådgiver forbrugerne om deres rettigheder.