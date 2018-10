Lea Tilde Rosenlund er blevet blind på det ene øje, efter hun sidste år blev ramt af en alvorlig øjeninfektion, der typisk rammer kontaktlinsebrugere.

»På et tidspunkt lå jeg og tænkte, at hvis jeg gnavede mig selv hårdt nok i armen og ramte knoglen, kunne det være, at det kunne aflaste min smerte i øjet,« siger hun.

Hun tager imod B.T.’s udsendte i sit hus i Brønshøj. Hun er iklædt solbriller, selvom sommeren for længst er forbi. Solbrillerne forhindrer det blinde øje i at løbe i vand og skygger samtidig for et øje, der måske kan forskrække sarte sjæle.

Den 39-årige kvinde fik konktaktlinser, da hun var 15 år og havde frem til sidste år i efterårsferien brugt dem uden problemer. Under en biograftur med hendes mand og to børn på nu ni og 11 år syntes hun, at det kradsede i øjet. Hun var overbevist om, at der var tale om en øjenbetændelse.

Lea har haft voldsomme smerter undervejs i sit forløb. Hun har haft konstant kvalme og har ikke kunnet lave andet end at ligge stille i sin seng. Foto: Privat. Vis mere Lea har haft voldsomme smerter undervejs i sit forløb. Hun har haft konstant kvalme og har ikke kunnet lave andet end at ligge stille i sin seng. Foto: Privat.

Det skulle dog vise sig at være langt mere alvorligt, og efter gentagne besøg hos forskellige øjenlæger kunne specialister på Glostrup Hospitals øjenafdeling konstatere, at der var tale om en sjælden øjeninfektion, såkaldt acanthamoeba-keratitis.

Infektionen opstår i øjets hornhinde, fordi en aggressiv amøbe kaldet acantamoeba gnaver sig ind i øjeæblet. Smitten opstår typisk via små sår på hornhinden, hvis kontaktlinser bliver eksponerede for forurenet vand, eller der ikke er god nok hygiejne i forbindelse med rengøring af kontaktlinser. Den rammer ca. en ud af en million kontaktlinsebrugere.

Hvad er Acanthamoeba-keratitis? Acanthamoeba-keratitis er en sjælden sygdom, som kan ramme brugere af kontaktlinser.

Acanthamoeba-keratitis i hornhinden forårsager voldsom inflammation, ekstrem smerte og nedsat syn, som kan føre til blindhed, hvis sygdommen ikke bliver behandlet.

Hvis parasitten får adgang til hjernehinderne og hjernen kan den forårsage kronisk hjernebetændelse.

Der findes ingen vaccine, og den nuværende behandling er utilstrækkelig, har uønskede bivirkninger og virker ikke godt i de sidste kroniske stadier af infektionen.

Lea Tilde Rosenlund har altid været meget omhyggelig med sine linser og sørget for god hygiejne. Hun ved derfor ikke, hvorfor hun har fået amøben, men mistænker, at hun har haft linser på i brusebad eller sat linser i med nyvaskede fugtige fingre.

Kontaktlinser må på ingen måde komme i kontakt med postevand, men det er først nu, at Lea Tilde Rosenlund er blevet klar over, hvor bogstaveligt dette skal tages.

Lea har to piger på 11 og ni år. De har sammen med deres far forsøgt at sørge så godt som muligt for deres mor. Lea har f.eks. i perioder ikke kunne indtage andet mad end lakridserne her på billedet. Foto: Privat. Vis mere Lea har to piger på 11 og ni år. De har sammen med deres far forsøgt at sørge så godt som muligt for deres mor. Lea har f.eks. i perioder ikke kunne indtage andet mad end lakridserne her på billedet. Foto: Privat.

Infektionen blev hurtigt forværret, og smerterne i øjet tog til. Smertestillende piller virkede knapt nok, og den ellers aktive kvinde, der til hverdag arbejder som lektor på en professionshøjskole, måtte sygemelde sig.

Hun kunne ikke andet end at ligge i familiens soveværelse med nedrullede mørklægningsgardiner. Appetitten blev erstattet af kvalme, og kun lidt saftevand og nogle bestemte lakridser kunne hun få ned.

»Jeg havde så vanvittig ondt. Jeg lå og tænkte, at jeg ville dø af det her,« siger Lea Tilde Rosenlund, der på et tidspunkt dryppede sine øjne op til 69 gange i døgnet for at holde amøben i skak.

»Det er næsten som tortur. Det føles, som om man putter mørtel i øjet, og at man blinker grus,« siger hun.

Leas øje. Foto: Privat. Vis mere Leas øje. Foto: Privat.

Da hun og hendes mand begyndte at læse på nettet om infektionen, gik det for alvor op for familien, hvilken skæbne der havde ramt dem.

»Det er de mest vanvittige historier, der dukker op, når man googler. Man kan læse om amøber, der gnaver sig ind i hjernen og forårsager hjernebetændelse, som man kan dø af,« siger hun.

Acanthamoeba keratitis - det skal du holde øje med: Lysfølsomhed og kraftig tåreproduktion

Sløret syn med røde øjne og kraftige smerter

En fornemmelse af at have fået noget i øjet

Kraftig hovedpine. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention.

Familien kunne dog berolige sig selv med, at det kun er i meget sjældne tilfælde, at den slags sker. Men det er ikke usædvanligt, at amøben kan give ekstremt intense smerter og nedsat syn – præcis som Lea Tilde Rosenlund oplevede det.

Samtidig måtte hun forberede sig på, at der kan gå op til et år, før man er helbredt for infektionen, der altså også kan forårsage blindhed. Både Lea og lægerne var dog overbeviste om, at det ikke ville komme så langt, selvom behandlingen, der udelukkende består af aggressive øjendråber, ofte trækker ud pga. amøbens resistens.

Leas ene pige skulle i skolen lave en opgave om helte. I stedet for at skrive om Ronaldo eller andre superstjerner valgte hende pige at skrive om læger. De er hendes helte, fordi de kan hjælpe med at gøre hendes mor rask, skrev hun bl.a. i opgaven. Lea var meget bevæget over opgaven. Foto: Privat. Vis mere Leas ene pige skulle i skolen lave en opgave om helte. I stedet for at skrive om Ronaldo eller andre superstjerner valgte hende pige at skrive om læger. De er hendes helte, fordi de kan hjælpe med at gøre hendes mor rask, skrev hun bl.a. i opgaven. Lea var meget bevæget over opgaven. Foto: Privat.

Det skulle dog vise sig, at infektionen havde godt fat i den 39-årige kvinde. I december 2017 blev hun indlagt på hospitalet og fra at tage svagt smertestillende medicin gik hun over til morfinpræparat.

Hun nåede at komme tilbage på sit arbejde, men flere gange kom de voldsomme smerter tilbage, og hun måtte sygemeldes på ny. Hun kunne knap se på det ene øje og havde det, som om hun kiggede igennem et fedtet glas.

»Jeg har ikke været tilbageskuende på noget tidspunkt og spurgt mig selv, hvorfor det lige var mig, det skulle ramme. For mig har det hele tiden handlet om at nå til i morgen. Når mine børn har set mig have det rigtig dårligt, har jeg kunnet sige, at jeg ikke kommer til at dø af sygdommen, og det har nok gjort, at det var lettere at komme igennem,« siger Lea Tilde Rosenlund.

Hendes mand har gennem hele forløbet været meget støttende. For fortsat at kunne følge med i familielivet har han sendt hende ’oceaner af billeder’, når hun har ligget i soveværelset alene.

Lea har dagligt skullet dryppe sine øjne. Hun har også måtte tage stærk smertestillende medicin for at kunne udholde sine smerter. Vis mere Lea har dagligt skullet dryppe sine øjne. Hun har også måtte tage stærk smertestillende medicin for at kunne udholde sine smerter.

»På den måde har jeg kunnet være lidt med og nyde deres oplevelser og vidst, at de har tænkt på mig,« siger Lea Tilde Rosenlund.

I august i år blev hendes hornhinde akut transplanteret. Lægerne var bange for, at amøben var begyndt at grave sig endnu længere ind og få adgang til hjernehinden. Chancen for, at øjet efterfølgende ville være amøbefri, var 40 pct., mens risikoen for, at øjet ville afstøde hornhinden, var 90 pct.

»Med så dårlige odds var situationen virkelig 'tough',« siger hun.

På grund af komplikationer efter transplantationen kan Lea Tilde Rosenlund nu ikke længere se på sit angrebne øje. Hun er blevet blind og vil formentlig aldrig komme til at se på det igen. Hun har stadig smerter i øjet, som måske skyldes, at amøben kan have ødelagt nogle nerver.

Lea endte med at få transplanteret sit øje for at blive amøbefri. Foto: Privat. Vis mere Lea endte med at få transplanteret sit øje for at blive amøbefri. Foto: Privat.

Foreløbig tror lægerne dog på, at hun har et amøbefrit øje og dermed kan se en fremtid i møde, hvor hun igen kan få et nogenlunde arbejdsliv og en familie, hun kan være sammen med med færre smerter og flere gode dage.

Lea Tilde Rosenlund prøver at se optimistisk på fremtiden. Men hun håber samtidig, at hendes egen historie kan hjælpe andre til at passe godt på deres øjne, hvis de bruger kontaktlinser:

»Man får altid at vide, at man ikke må sove med sine linser, men jeg tror desværre, det er de færreste, der ved, at de f.eks. ikke må svømme eller gå i brusebade med dem. Der burde på samme måde som ved tobak og alkohol være advarsler på pakkerne,« siger hun.

Sådan undgår du smitte: Udskifte linsebeholder mindst hver tredje måned

Anvend altid ny rengøringsvæske – bland aldrig gammel og ny væske

Følg din optikers anbefalinger for kontaktlinsepleje nøje, som f.eks. at vaske dine hænder ofte.

At forsøge at spare småpenge ved at forlænge udskiftningsintervallerne er ikke en god ide.

Undgå at dine linser kommer i kontakt med postevand, når du går i bad eller svømmer.

Skyl aldrig dine linser i almindelig vand.

Kilde: Centers for Disease Control and Prevention.

Lea har med fotoet her forsøgt at vise sin familie, hvordan det er at se sløret. Foto: Privat. Vis mere Lea har med fotoet her forsøgt at vise sin familie, hvordan det er at se sløret. Foto: Privat.

Lea har brugt citater til at 'losse sig selv i positiv retning'. Her et af dem. Foto: Privat. Vis mere Lea har brugt citater til at 'losse sig selv i positiv retning'. Her et af dem. Foto: Privat.