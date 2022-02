Det er som dansk kunstner prestigefyldt at få udstillet sine værker på steder som Statens Museum for Kunst, Moesgaard Museum og Louisiana.

Men de steder kan 37-årige Cecilie Waagner Falkenstrøm sagtens stikke.

Hendes kunstværk befinder sig nemlig lige nu cirka 380 kilometer oppe i luften.

Ja, du læste rigtigt. Oppe i luften.

På Den Internationale Rumstation, ISS, der er i kredsløb om jorden i en afstand af omkring 386 kilometer fra vores planet, står der nemlig én helt særlig computer.

Computeren bruges til en masse rumformål, men så har Cecilie Waagner Falkenstrøm også fået sneget sit hjertebarn med på den.

Hun er nemlig den første dansker til at have et kunstværk ude i rummet.

Den 37-årige dansker, som er uddannet på University of the Arts i London, specialiserer sig nemlig især i spørgsmålet om kunstig intelligens og computerbaseret kunst.

37-årige Cecilie Waagner Falkenstrøm.

Hvis du allerede er ved at være tabt, så skal du skal holde tungen lige i munden, når vi nu forklarer om Cecilie Waagner Falkenstrøms helt nye skud på stammen.

Med kunstværket 'Celestium' forsøger hun nemlig at få os alle til at tage mere ejerskab af rummet, og det fungerer på en meget enkel måde.

Kunstværket består af en hjemmeside, hvor du bliver mødt af et gigantisk hvidt lærred, og her kan du så vælge en farve og sætte en prik.

Prikken, der er en pixel, udløser en digital token, som du modtager. Du kan sætte så mange pixels, du vil, og når du har fået nok tokens, kan du bruge dem til at få én af de 600.000 asteroider eller planeter, vi som mennesker har fundet.

Cecilie Waagner Falkenstrøm kigger på sit værk.

Og det er nu, computeren på ISS kommer ind i billedet.

For når du eksempelvis køber en asteroide gennem Celestium, bliver den omdannet til et digitalt kunstværk, hvilket også kendes som en NFT.

»NFTen bliver skabt på computeren på ISS. Kunstværkets kunstige intelligens har på ISS modtaget såkaldt kosmisk støj fra rummet, og ud fra det danner den et helt unikt visuelt kunstværk, som bliver dit,« fortæller Cecilie Waagner Falkenstrøm.

Kunstværket er en lille videobid på mellem 10 og 20 sekunder, mens et skærmbillede af sekvensen kan se således ud:

Sådan ser en af de såkaldte AI-genererede billeder ud fra kunstværket ude i rummet.

Det kunstværk, du modtager, kan i realiteten sagtens kopieres, men som NFT indeholder den et særligt id, der kun er dit.

Og så er der anden del af kunstværket: Hvis det hvide lærred med de mange pixels bliver fuldendt, er det drømmen at smide det på en rumraket og sende det op til Månen.

Derudover er det også planen, at både de mange NFTer og det store pixelerede kunstværk kan blive udstillet fysisk på vores jord.

Alle disse ting er som nævnt skabt af Cecilie Waagner Falkenstrøm og hendes ansatte af én særlig grund.

»Budskabet er en demokratisering af rummet. Lige nu er der ingen, der ejer rummet, men når rige mennesker tager derop, finder en asteroide og begynder at tage råstoffer derfra, så er det jo det samme som at eje et stykke jord hernede. Det betyder med andre ord, at det er rige mennesker, som kan komme til at eje rummet, som ellers er vores alles, og det er et problem,« siger Cecilie Waagner Falkenstrøm om projektet, du kan læse mere om her.

Arbejdet med Celestium har krævet absurde mængder arbejde, sikkerhedsprocedurer med samarbejdspartnere og NASA samt dialog med en astronaut, og hun fortryder ikke ét sekund.

»Det er jo den vildeste mulighed at få, så jeg er meget glad,« siger hun.