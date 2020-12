Gennem efterhånden mange dage har den østsjællandske kommune Solrød været blandt de absolutte topscorere, når det gælder smittetryk herhjemme.

Alligevel er kommunen ikke blandt de 17 hovedstadskommuner, der om lidt får indført en ny række restriktioner.

Det er der en ganske god grund til, fortæller kommunens borgmester Niels Hörup til B.T.

For selvom Solrød 1. december lå på en trist tredjeplads herhjemme over kommuner med flest nye smittede pr. 100.000 og et incidenstal på 309,5, så gør årsagen, at den skiller sig ud fra de 17 hovedstadskommuner, hvor restriktioner på skoler og ungdomsuddannelser snart sættes i værk.

»Jeg kan godt se, at det på overfladen virker voldsomt med vores smittetal. Og jeg forstår godt, at man kan undre sig, når man ser på tallene,« siger borgmester Niels Hörup.

»Men i modsætning til de 17 hovedstadskommuner, hvor de har en bredere smitte i samfundet, så er vores smittetal bundet op på en afgrænset gruppe personer og et enkelt smitteudbrud,« siger han.

Her refererer Niels Hörup til et stort udbrud på Uglegaardsskolen ved Solrød Strand i forrige uge.

Her blev 45 elever ifølge borgmesteren smittet med coronavirus. Det samme gjorde mellem 10-15 lærere.

Og da Solrøds antal af smittede de seneste syv dage ligger på 72 tirsdag, så udgør netop smitteudbruddet på skolen langt størstedelen af kommunens smittetilfælde.

»Vores smittetal er banket i vejret på grund af den ene skole. Men det er en situation, som er inddæmmet. Og derfor regner jeg også med, at vi om en uge – hvis alt går vel – falder et godt stykke ned ad listen med flest smittetilfælde pr. kommune,« siger borgmesteren.

Ser man på et Danmarkskort og zoomer ind på Region Hovedstaden, så er det tydeligt, at københavnsområdet stikker ud i en mørkere farve end resten af Sjælland. Dog med undtagelsen af netop Solrød og Helsingør.

I forbindelse med et pressemøde tirsdag kunne sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fortælle, at man iværksætter en stribe nye restriktioner for 17 navngivne hovedstadskommuner.

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Samtidig lod ministeren det stå klart, at også Helsingør vil få en speciel plan, der kan involvere yderligere restriktioner for at få den høje mængde nye smittetilfælde bragt ned.