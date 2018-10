Det er skudt helt ved siden af, når Mads Christensen på sociale medier får kritik for at nedgøre kvinder gennem slogans på en serie strømper, han lægger navn til.

For ifølge ‘blærerøven’ har det intet med sexisme at gøre, når kunder i Føtex kan se i tilbudsavisen, at den kendte debattør og foredragsholder bærer strømper med skriften ‘Du bager, jeg smager.’

Sådan ser ugens Føtex-tilbudsavis ud på side 85. Foto: Salling Group Vis mere Sådan ser ugens Føtex-tilbudsavis ud på side 85. Foto: Salling Group

»Hvis man kan blive ked af det over det her, så synes jeg, at man skal tage noget beroligende medicin. Og jeg synes, at de personer, der bliver sure over det, skulle finde sig nogle rigtige problemer at gå op i,« siger han.

Andre strømper bærer teksten ‘Hold mund, der er bold,’ og det har affødt reaktioner på både Twitter og Facebook.

‘Kære Føtex, det skærer mig i hjertet, at I har valgt at bringe Mads Christensens kvindenedgørende produkter. Det er så respektløst og umoderne,’ skriver en eksempelvis.

Men det er en overfortolkning at læse teksten ind i en kønssammenhæng, fortæller Mads Christensen.

Synes du at teksten 'Du bager, jeg smager,’ er sexistisk?

»Hvis sokkerne er sexistiske, så skal man forudsætte, at kvinder ikke ser fodbold.«

»Jeg har ikke skrevet noget nedsættende om kvinder. Det her må være verdens mindste problem,« siger han og fortæller, at han ikke er overrasket over, at nogen har reageret vredt på strømperne.

»I vor tid kan man forestille sig alt. Jeg har lige læst, at der var nogle, der var fornærmede over, at der var andre, der ville klæde sig ud som mexicanere.«

»Hvis man virkelig er interesseret i at kæmpe mod kvindenedgørelse, skal man vælge en anden kamp. Det her er under petitessegrænsen for, hvad man bør gå op i.«

Mads Christensen ærgrer sig dog over, at nogle har misforstået tanken med strømperne.

»Jeg er selvfølgelig også ked af, hvis andre er blevet ked af det, men vi har lavet de her sokker for at sprede et lille, hyggeligt smil. Jeg har intet imod kvinder. Jeg elsker dem,« siger han.

I en kommentar skriver kommunikationskonsulent hos Salling Group, Nanna Louise Knudsen: 'Vi er godt opmærksomme på, at strømperne ikke falder i alles smag'.

'Strømperne er tiltænkt de af vores kunder, som ønsker et sjovt lille statement, når de går rundt derhjemme, eller de kunder, der måske ønsker at drille deres partner eller en ven.'