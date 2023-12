Nordmændene har i højere grad holdt pengene i lommen under den store forbrugsfest kendt som black friday. Eller Black Week. Eller Black Days. Eller Black Month.

Handlen i fysiske butikker faldt med tre procent sammenlignet med forrige år i Norge på samme tid.

Det skriver Dagbladet Børsen i Norge på baggrund af tal fra Bankaxept.

I år blev der på black friday handlet for 2.3 milliarder norske kroner i fysiske butikker.

»Fredag er fortsat den største dag. Totalt for Black Week var det nedgang på tre procent i handlen,« lyder det fra Bankaxept.

Det er mest dagligvarer, som er blevet handlet, dernæst sko, tilbehør og tøj.

I Danmark har den populære shoppingdag dog slået salgsrekorder i år, viser tal fra Dansk Erhverv og MobilePay. Som B.T. har beskrevet blev Black Week »rigtig, rigtig god sammenlignet med sidste år«, som Niels Ralund fra Dansk Erhverv formulerede det.

Hvor nordmændene shoppede for tre procent mindre, så har danskerne købt for fire procent mere sammenlignet med 2022. For hele Black Week er væksten steget med otte procent fordelt på 3,4 millioner køb.

Den store forbrugsfest er de seneste år blevet en tendens i udvikling, hvor navnet black friday, som omhandler en enkelt dag med tilbud, nu er udvidet til Black Week, Black Days og Black Month.