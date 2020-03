Hvis lukningen af daginstitutioner fortsætter, skal forældrene ikke opkræves egenbetaling, mener blå partier.

Datoen for hvornår børnehaver og skoler skal åbne igen, nærmer sig med hastige skridt, siden regeringen besluttede at lukke dem i 14 dage på grund af coronavirus.

Hvis lukninger fortsætter til længere end den 30. marts, bør forældrene ikke fortsat blive opkrævet egenbetaling, mener flere af de borgerlige partier.

Det skriver Jyllands-Posten.

Venstre ønsker eksempelvis, at forældrene skal kompenseres, hvis kravet om lukning bliver forlænget.

- De her 14 dage er force majeure. Det er en krise, hvor alle må holde for. Men kommer vi længere hen end de første 14 dage, og det tyder meget jo på, så mener vi, at forældrene skal kompenseres for udgiften, siger børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V) til Jyllands-Posten.

Tal fra Finansministeriet viser, at et almindeligt LO-par, der har to børn i vuggestue og børnehave, skal betale 8,9 procent af hele familiens månedlige disponible indkomst, skriver Jyllands-Posten.

Der er opbakning til Venstres holdning fra Dansk Folkeparti.

- De fleste danskere kan ikke få passet deres børn, og derfor skal de heller ikke betale. Vi frygter, at folk begynder at melde deres børn ud af daginstitutionerne, hvis lukningerne varer ved, siger finansordfører René Christensen (DF) til Jyllands-Posten.

Hos De Konservative er de enige med de to partikolleger, om at betalingen bør stoppe.

Hos regeringens støttepartier afventer man om regeringen vil fortsætte lukningen af daginstitutioner og skoler.

- Vi mener, at der må være en grænse for, hvor længe forældrene skal betale for en ydelse, som de ikke modtager, men hvor længe det tidsrum er, vil jeg ikke lægge mig fast på i dag, siger gruppeformand i Enhedslisten, Jakob Sølvhøj, til avisen.

I et skriftlig svar til Jyllands-Posten påpeger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at alle partier på nær Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i lovbehandlingen har støttet, at forældrebetalingen fortsætter frem til og med påske, hvis nedlukningen skulle blive forlænget.

/ritzau/