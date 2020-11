Partier er fortørnede over manglende lovhjemmel til at beordre mink aflivet. V-formand lægger forsonlig linje.

Det er dybt kritisabelt, at regeringen ikke har hjemmel i lovgivningen, til at myndigheder kan få adgang til landets minkfarme for at aflive mink.

Sådan lyder det fra flere oppositionspartier, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge meldte ud, at alle landets minkbesætninger skal aflives efter fund af mutationer af coronavirus blandt mink.

Regeringen vil tirsdag fremsætte et lovforslag, som skal hastebehandles for at få lovgrundlaget på plads hurtigst muligt.

Per Larsen, som er fødevareordfører hos De Konservative, synes helt grundlæggende, at det er kritisabelt, at regeringen har taget beslutningen om at slå alle mink ned.

- Det er dybt kritisabelt, at man ikke har lovgrundlaget i orden, inden man beordrer minkavlere til at slå deres dyr ihjel og til at nedlægge deres farm. Det er skandaløst, at man sætter sådan en proces i værk, siger Per Larsen.

- Selvfølgelig er der sommetider ting, som haster. Men her har vi altså at gøre med en mutation, som man ikke har set siden august-september, og førende virologer er enige om, at den er uddød.

Statens Serum Institut, som rådgiver regeringen om coronavirus, siger ellers, at det er nødvendigt at forebygge smitte blandt mink.

Det er, fordi der er set nye minkvarianter af coronavirus, som viser nedsat følsomhed for antistoffer fra flere personer med overstået infektion.

De Konservative er dog ikke det eneste parti med kritik af regeringens beslutning om at handle hurtigt og slå alle mink ned.

- Regeringen ønsker nu nye vidtgående beføjelser. Kræver hastebehandling tirsdag. Men det er tiden for Folketinget at sige stop!, skriver formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, på Twitter.

- Tingene skal håndteres anderledes - flere skal involveres i beslutningerne og familier, der rammes af indgreb, skal behandles ordentligt.

Liberal Alliance har meldt ud, at partiet vil sige nej til, at lovforslaget hastebehandles.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver dog ifølge B.T. i en mail til partiets folketingsmedlemmer, at han ikke ser "andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne".

Det kræver særlig stor opbakning i Folketinget at gennemføre en hastebehandling af et lovforslag. Det kræver, at mindst trefjerdedele af medlemmerne tilslutter.

/ritzau/