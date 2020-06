Den kommende uge bliver fyldt med solskin og varme temperaturer, og derfor vil mange danskere formentlig også indtage en god plads på stranden, når de skal forsøge at få lidt farve på den måske lidt blege krop.

Men befinder man sig på Vestkysten og får lyst til at køle af med en dukkert, så skal man være opmærksom.

Lige nu er der nemlig et hav af blå brandmænd langs den jyske vestkyst. Det skriver TV Midtvest.

Og selvom den blå brandmand er mindre end den røde, så skal man fortsat være forsigtig, hvis man pludselig får øje på mange af dem.

»De brænder ikke helt så meget som de røde, men man skal selvfølgelig holde godt øje med dem, hvis man vil bade,« siger Christine Røllike Ditlefsen, der er naturvejleder og biolog ved Vadehavscentret, til tv-stationen.

Det er først og fremmest fralandsvinden, der gør, at de blå brandmand har indtaget vestkysten.

Vinden gør nemlig, at det øverste vandlag bliver skubbet fra land, og derfor kommer der vand fra dybere og koldere områder ind til kysten – lige præcis den slags vand, som de blå brandmænd elsker.

Skulle uheldet være ude, og man ender med at blive brændt af en af de blå gopler, så er der flere måder, man kan lindre smerten på.

Man kan eksempelvis lindre smerten ved at skylle det brændte område med havvand, ligesom man kan forsøge at skrabe på området med et barberblad eller et kreditkort.

Alternativt kan man benytte en lokalbedøvende salve til at lindre smerten.