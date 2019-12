Scenografien var noget ud over det sædvanlige, da Björk torsdag aften optrådte i Royal Arena, mener anmeldere.

Rent visuelt var den islandske kunster Björks koncert i Royal Arena i København torsdag aften noget ud over det sædvanlige.

Det mener anmelderne for henholdsvis Jyllands-Posten og Ekstra Bladet.

Jyllands-Postens anmelder Kasper Schütt-Jensen var generelt begejstret for Björks optræden og kvitterer med fem stjerner ud af seks mulige.

Han mener, at Björk "øjeblikkeligt viste klasse", og at sceneshowet var noget ud over det sædvanlige.

- Visuelt var koncerten vildere udført, end noget denne anmelder tidligere har set, skriver Jyllands-Postens anmelder.

Thomas Treo, anmelder for Ekstra Bladet, er mere kritisk over for koncerten i sin helhed.

- Scenografien var simpelthen blændende. Påfugl mødte koralrev i en fortryllende computeranimation. Eller noget i den stil.

- Det var overvældende at se på, men undervældende at høre på, skriver han i sin anmeldelse.

Han giver islændingen tre af seks stjerner for koncerten.

- Björk sang så perfekt, at man skulle tro, det var playback. Det var det måske også. Resultatet var helt sikkert underligt uvedkommende og distanceret, fortsætter Thomas Treo.

Koncerten i Royal Arena var Björks første indendørs koncert i Danmark siden 1997. Sidste år optrådte hun på festivalen Northside i Aarhus.

/ritzau/