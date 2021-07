Når hummeren og champagnen er indtaget på Ruths Hotel i den såkaldte Hellerup-uge i uge 29, hvor rige og berømte danskere valfarter til det skønne Skagen, kan middagen måske toppes med en storslået naturoplevelse.

For syvende gang i år er en flok spækhuggere nemlig blevet spottet af ornitologer ud fra Grenen Fuglestation i Skagen.

Det skriver TV 2 Nord.

Det er rekord, at de store rovdyr er spottet så mange gange på et enkelt år netop der.

Derfor tror ornitolog Rolf Christensen på, at det vil være muligt at se dem resten af sommeren også.

»Alle, der tager til Skagen i juli, har muligheden, tror jeg, for at spotte dem om morgenen med en kikkert. De er her i en til tre timer ad gangen,« siger han til TV 2 Nord.

Han spottede selv de prægtige dyr lørdag morgen, da han var taget ud for at kigge på fugle.

Spækhuggere er kun blev set ved Skagen cirka 30 gange siden 1975.

Men de ser altså ud til at være en hyppig gæst i år.

Spækhuggere kan blive næsten 10 meter lange, kan veje op til ni ton – det samme som to store elefanter – og enkelte individer kan blive over 100 år gamle.