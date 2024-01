Den danske arkitekt Bjarke Ingels er ikke bleg for at kaste sig ud i spektakulære projekter – og nu har han kastet øjnene på endnu et.

Hans arkitektfirma, Bjarke Ingels Group (BIG), vil således bygge en by i verdens største bjergkæde, Himalaya.

Nærmere bestemt i Bhutan, beliggende mellem Kina og Indien, skriver det norske medie E24 og danske Finans.

Mediet citerer en pressemeddelelse, hvor Bjarke Ingels udtaler, at man vil opføre en såkaldt 'Mindfulness City'.

»Vi forestiller os ’Mindfulness City’ som et sted, der ikke kunne eksistere andre steder. Et sted, hvor naturen forbedres, landbruget er integreret, og traditionen lever og ånder – den bliver ikke kun bevaret, men også udviklet,« siger Bjarke Ingels i pressemeddelelsen.

Ifølge E24 skal byen være over 1000 kvadratkilometer. Den skal indeholde beboelige broer, offentlige pladser, vandkraftdæmning og en kunstig klint.

Desuden skal grøn teknologi, uddannelse og infrastruktur være fokusområderne i byen.

Projektet kommer i forlængelse af, hvad kongen af Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, tidligere har gjort sig af udtalelser.

Nemlig at landet skal være verdens første CO2-negative land.

Det fremgår ikke, hvornår 'Mindfulness City' forventes endeligt opført.

Bjarke Ingels Group har godt og vel 700 medarbejdere fordelt i København og New York.

Firmaet står blandt andet bag skibakken, CopenHill, i København, en pyramideformet skyskraber i New York og 8-tallet på Amager.