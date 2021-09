Væddeløbsbanen i Vestbyen er normalt forbeholdt milliondyre fuldblodsheste, men mandag mødte der tilskuerne på banen et anderledes bizart syn.

For andet år i træk var der nemlig arrangeret dinosaurløb på banen – en ny tradition, der på sigt skal blive Aalborg-udgaven af en verdenskendt rokonkurrence.

Det er velkendt, at man skal løbe hurtigt, hvis man er ansat i det danske sygehusvæsen, og det gav menneskene inde i dino-kostumerne et godt billede på.

Her gemte der sig medicinstuderende, som netop er startet på deres kandidatuddannelse – og netop studiestart er en af årsagerne til det noget atypiske løb, fortæller Lars Hellerup, banechef ved Racing Arena Aalborg.

»Hvert år i starten af september har vi lidt samarbejde med de forskellige uddannelser i Aalborg, fordi der kommer en masse nye studerende til byen. Vi laver forskellige aktiviteter for dem, og der er dino-løb en af dem. Både deltagere og publikum synes, det er hylende morsomt. Det ser tåbeligt ud, når de kommer løbende,« forklarer han til B.T. Aalborg.

Dino-løbet blev startet i 2019, men det måtte aflyses sidste år på grund af corona. Den oprindelig plan var, at hver uddannelse skulle finde en repræsentant, som kunne løbe.

»Oxford og Cambridge ror mod hinanden, og så kan man sige, at i Aalborg løber man dino-løb mod hinanden,« forklarer Lars Hellerup og fortsætter:

»Vi kan godt lide at være nede på jorden heroppe.«

I år var der dog ikke tid til at finde en repræsentant fra de respektive uddannelser i Aalborg, da der var tvivl om, hvorvidt løbet kunne afholdes med coronarestriktionerne in mente.

Der er dog alligevel store planer med dino-løbet.

»Planen er, at det skal udvikles til sådan en Oxford-Cambridge i dinodragter. Så kunne det eksempelvis være universitetet mod TECH College, for det er virkelig et sjovt arrangement,« lyder det fra Lars Hellerup.

Dino-løbet må siges at have fået sit nationale gennembrud. Tirsdag aften delte den populære Instagram-profil Anders Hemmingsen en video fra det bizarre løb med sine mere end en million følgere.