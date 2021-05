Danskeren Rawand Taher er berygtet for at have været medlem af Islamisk Stats topledelse, indtil han i 2015 blev dræbt af et amerikansk drone-missil.

Nu spøger han igen.

En tidligere elev fra Frederiksberg Gymnasium har gjort opmærksom på et billede af Taher fra 2004, hvor han sidder blot få meter bag de daværende udenrigsministrene Colin Powell fra USA og Danmarks egen Per Stig Møller.

Den tidligere elev kom i tanke om besøget i anledning af denne uges besøg af den nuværende amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Blå bog om Rawand Taher, Frederiksberg Gymnasium

Tilbage i 2004 gæstede de to politikere gymnasiet for at debattere med eleverne. En af dem var Rawand Taher.

»Det er et bizart billede, fordi Per Stig Møller og Colin Powell sidder så tæt på en mand, der ender med at blive Danmarks højst placerede i Islamisk Stat,« siger journalist og forfatter til bøger om Islamisk Stat Deniz Serinci.

»Omvendt gjorde de danske og amerikanske sikkerhedstjenester ikke noget forkert. Hvordan skulle de vide, at han ville blive topterrorist senere?«

Men allerede i Tahers blå bog fra 2006 kunne man få et glimt af hans fremtid.

Selvom beskrivelserne af studenterne i klassens blå bog altid er skrevet i spøg, viste beskrivelserne af Taher sig nærmest at gå i opfyldelse.

I bogen, der er skrevet otte år før oprettelsen af terrororganisation Islamisk Stat, står der:

»Klassens terrorist.«

»Kan findes på Nørreport Station ledende efter sin 'glemte taske'.«

»Pas på PET.«

»Bliver leder for den ny islamisk stat oprettet af ham selv og hans gode ven og undersåt Basilmus aka. Mohammed,« står der med henvisning til Basil Hassan, en klassekammerat, der ligesom Taher endte som højtstående IS-terrorist.

Det er journalist og forfatter Jakob Sheikh, der har delt billedet af Tahers blå bog.

Jakob Sheikh har beskrevet, hvordan danskkurderen Taher blev radikaliseret og tilsluttede sig IS i 2014, hvor han fik en højtstående rolle.

I 2016 afdækkede Sheikh, at den danske terrorist var i kontakt med to af gerningsmændene bag terrorangrebene i Paris 2015 med flere end 100 omkomne til følge.

Taher havde kommunikeret skriftligt med gerningsmændene, mens de befandt sig i Paris umiddelbart op til angrebet i november 13. november 2015.

De oplysninger placerede Taher langt oppe i hierarkiet hos den berygtede terrororganisation.

Blot måneden efter blev han dræbt 7. december 2015 af en amerikansk drone, der sendte et Hellfire-missil mod hans BMW i nærheden af den syriske by Raqqa, der på det tidspunkt var Islamisk Stats højborg.

Rawand Taher blev også af USAs forsvarsministerium beskrevet som et IS-medlem, der stod for at planlægge operationer uden for Islamisk Stat ved at udstede ordrer samt overføre penge og sende udstyr.

Da Jakob Sheikh så billedet af Rawand Taher og de to tidligere udenrigsministre, udbrød han: »Vildt, vildt, vildt!«

»En ting er det profetiske i, at Taher ender som et betydende medlem af Islamisk Stat. Men billedet af Powell og Taher indrammer for mig dynamikkerne i geopolitik,« siger Jakob Sheikh og uddyber:

»Den Irak-invasion, som Powell søger opbakning til på det tidspunkt, er, hvad der ender med at skabe et historisk stort mobiliseringsgrundlag for den jihadistiske bevægelse. Herunder for al-Qaedas irakiske afdeling, der siden bliver til Islamisk Stat, og som Taher sidenhen bliver tiltrukket af. Nu, hvor vi nærmer os 20-årsdagen for terrorangrebet 11. september, står det billede for mig som et symbol på dobbeltheden i 'krigen mod terror'.«